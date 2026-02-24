24 de febrero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 24 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 24 de febrero.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 24 de febrero.

Durante la mañana y tarde de este martes 24 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén

  • – Entre calles Remedios de Escalada, Dorrego, Ituzaingó, Zapala y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.00 h.

  • – En la intersección de calle Elpidio González con Azcuénaga y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

  • – En calle Proyectada V293; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En calle Brantis, hacia el oeste de La Costa; El Peral. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

  • – En calle Barandica, entre Hinojosa y Dr. Day; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos

  • – Entre calles José Oldrá, El Chacay, Coronel Videla y Ruta Nacional N°40. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles La Bodega, La Primavera, Ejército de Los Andes y Ruta N°175; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Perú, Blas Parera, Domingo Faustino Sarmiento y Lisandro de la Torre. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En la intersección de calle Deán Funes con Los Sauces y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Larga Vieja, entre calles N°5 y N°8, y adyacencias; Atuel Norte. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg
Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

