Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 19 de febrero.

Durante la mañana y tarde de este jueves 19 de febrero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En el Cerro de la Gloria. De 8.15 a 12.15 h.

– Entre calles Ing. Cipolletti, San Martín, La Plata, Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Guaymallén

– En calle Nicolás Avellaneda, entre Mathus Hoyos y Virgen de las Nieves.

En calle Victoria, entre Avellaneda y Buena Nueva.

En calle Buena Nueva, entre Victoria y Nuestra Señora del Carmen.

En calle Fourcade, hacia el oeste de Avellaneda. En barrio Los Tilos y adyacencias; Bermejo. De 8.00 a 12.00 h.

Lauján de Cuyo

– En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle San Martín, entre Boedo y Bulnes, y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40, y áreas adyacentes; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Modesto Gaviola, San Martín, Roca y Patricios. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

– En la intersección de calle 2 de Abril con Mischeni y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

– En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– Entre calles Crespo, Libertador San Martín, Sarmiento y Ruta Provincial N°92 Las Rosas; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Jueves 19 de Febrero.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/UzS4fiUSAp — EDEMSA (@Edemsa) February 18, 2026

San Carlos

– Entre calles Crespo, Libertador San Martín, Sarmiento y Ruta Provincial N°92 Las Rosas; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Manuel Belgrano, Pellegrini, San Martín y Arizu; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Alberdi, Segovia, Islas Malvinas y El Libertador. De 7.30 a 11.30 h.

– En la Ruta Nacional N°144, hacia el sur de Las Blancas. En Algodón Wine; Cuadro Benegas. De 15.30 a 19.00 h.

– En calle El Monte, entre Santo Domingo y El Palomar; Cuadro Bombal. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Rawson, entre Muñoz y La Tombina. En Straven S.A,; El Cerrito. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

electricista, luz, corte de luz, electricidad Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.