Paro General: Mendoza con un aeropuerto paralizado y transporte público garantizado.

El escenario de este jueves en la provincia de Mendoza presenta una marcada dualidad. Mientras el Aeropuerto Internacional El Plumerillo se convirtió en el epicentro de la huelga prevista por la CGT, con la cancelación del total de sus operaciones programadas, las calles del Gran Mendoza muestran un ritmo normal.

Desde las primeras horas de la jornada, el impacto del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) se hizo sentir en la terminal aérea . Un total de 38 vuelos fueron cancelados , dejando los tableros de partidas y arribos teñidos de rojo.

Huelga de la CGT: en Mendoza, la paralización se sintió en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Contra la reforma laboral El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

Salud Pese al paro nacional, Mendoza garantiza el normal funcionamiento de los servicios de salud

Las empresas afectadas incluyen a la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas , junto a las operadoras JetSmart, Sky y Gol , abarcando tanto rutas de cabotaje como conexiones internacionales.

A diferencia de otras jornadas de protesta, no se registraron aglomeraciones de pasajeros en la terminal, ya que la mayoría de los usuarios fueron notificados de las suspensiones vía correo electrónico con antelación.

A pesar de la falta de aviones en pista, el personal de limpieza y los servicios comerciales internos de la aeroestación operan con normalidad, manteniendo la estructura edilicia abierta pero sin actividad de vuelo.

El frente sindical aeronáutico

La parálisis responde a un frente gremial unido. Los sindicatos APLA (pilotos), AAA (tripulantes), APA (personal de tierra) y UPSA (personal superior) emitieron un comunicado conjunto donde ratificaron su adhesión a la medida de fuerza en el marco del debate legislativo de la Ley Bases en el Congreso.

A nivel país, la situación es crítica para la logística aérea: Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos, lo que representa un impacto directo sobre aproximadamente 31.000 pasajeros (25.000 de cabotaje, 5.000 regionales y 1.000 internacionales).

image Aerolíneas Argentinas suspendió a nivel nacional 255 vuelos.

Colectivos y Metrotranvía operativos

En un contraste absoluto con el sector aéreo, el transporte público terrestre funciona bajo un esquema de normalidad. Desde la Subsecretaría de Transporte, dirigida por Luis Borrego, confirmaron que las unidades de colectivos y las duplas del Metrotranvía iniciaron sus recorridos desde los garajes en los horarios habituales.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg En Mendoza, el servicio de transporte público funciona con absoluta normalidad. Foto: Yemel Fil

El Ministro de Gobierno, Natalio Mema, reforzó esta postura a través de sus canales oficiales: "En Mendoza, el transporte público está garantizado. Se respeta el derecho a trabajar. Quienes hoy deseen ir a sus puestos podrán hacerlo y los servicios estatales estarán plenamente operativos".

Pese a la normalidad en el área urbana y rural, un dato a tener en cuenta es que el servicio de transporte de larga distancia se encuentra suspendido.

El Ejecutivo provincial mantuvo su política de "día trabajado, día cobrado". Si bien se garantizó el derecho constitucional a la huelga para los empleados estatales que decidieron sumarse al reclamo de la CGT, se confirmó que se procederá al descuento del día para aquellos que no se presenten en sus lugares de trabajo.