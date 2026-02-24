24 de febrero de 2026
Será el jueves

Corte de agua en Guaymallén: afectará a una amplia zona y se extenderá por 12 horas

Según la información oficial, el corte de agua responde a trabajos de empalme de redes. Por tal motivo, AYSAM solicita extremar el cuidado de sus reservas.

 Por Natalia Mantineo

Guaymallén se prepara para una jornada de restricciones en el servicio de agua potable. La empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) anunció que el próximo jueves 26 de febrero habrá un corte de agua programado debido a tareas de mantenimiento y mejora en la infraestructura, específicamente por trabajos de empalme de redes.

La interrupción del servicio será prolongada, extendiéndose por un lapso de 12 horas (de 10 a 22), lo que afectará el normal desenvolvimiento de las actividades hogareñas y comerciales en el sector afectado.

corte de agua, mendoza
Corte de agua: el área afectada

Según el comunicado oficial, el perímetro donde se registrará la falta de suministro está comprendido por las siguientes calles:

  • De Norte a Sur: desde Alberdi hasta Avellaneda.

  • De Este a Oeste: desde la lateral norte del Acceso Este hasta Pedro Molina.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la extensión del corte, las autoridades sanitarias emitieron una serie de pautas para minimizar el impacto en los hogares:

  • Reserva mínima: mantener una reserva de agua potable embotellada (se recomiendan 2 litros por persona).

  • Uso del tanque: cuidar el agua almacenada en los tanques domiciliarios para cubrir necesidades básicas de higiene y cocina.

  • Restricciones: evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines durante el horario de la interrupción.

  • Prohibiciones: se recuerda que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.

Finalmente, desde AYSAM solicitaron a aquellos vecinos que residan en zonas aledañas, pero no directamente afectadas que hagan un uso sumamente responsable y solidario del recurso para evitar bajas de presión en el sistema general.

