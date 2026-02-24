Corte de agua en Guaymallén: afectará a una amplia zona y se extenderá por 12 horas.

Por Natalia Mantineo







Guaymallén se prepara para una jornada de restricciones en el servicio de agua potable. La empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) anunció que el próximo jueves 26 de febrero habrá un corte de agua programado debido a tareas de mantenimiento y mejora en la infraestructura, específicamente por trabajos de empalme de redes.

La interrupción del servicio será prolongada, extendiéndose por un lapso de 12 horas (de 10 a 22), lo que afectará el normal desenvolvimiento de las actividades hogareñas y comerciales en el sector afectado.

corte de agua, mendoza Corte de agua: afectará a varios vecinos de Guaymallén. Foto: Aysam Corte de agua: el área afectada Según el comunicado oficial, el perímetro donde se registrará la falta de suministro está comprendido por las siguientes calles:

De Norte a Sur: desde Alberdi hasta Avellaneda.

De Este a Oeste: desde la lateral norte del Acceso Este hasta Pedro Molina. Embed El jueves 26 de febrero habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en #Guaymallén, a partir de las 10 h pic.twitter.com/MQNo29Y4hC — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) February 24, 2026 Recomendaciones para los usuarios Ante la extensión del corte, las autoridades sanitarias emitieron una serie de pautas para minimizar el impacto en los hogares:

Reserva mínima: mantener una reserva de agua potable embotellada (se recomiendan 2 litros por persona).

Uso del tanque: cuidar el agua almacenada en los tanques domiciliarios para cubrir necesidades básicas de higiene y cocina.

Restricciones: evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines durante el horario de la interrupción.

Prohibiciones: se recuerda que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año. Finalmente, desde AYSAM solicitaron a aquellos vecinos que residan en zonas aledañas, pero no directamente afectadas que hagan un uso sumamente responsable y solidario del recurso para evitar bajas de presión en el sistema general.