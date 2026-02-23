24 de febrero de 2026
{}
Inicio de clases: la DGE garantiza la operatividad del 100% de las escuelas

La DGE aseguró que los 1.600 edificios escolares están listos para arrancar las clases. El presupuesto anual proyectado para obras es de $60.000 millones.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

A 48 horas del inicio oficial de clases en la provincia de Mendoza, la Dirección General de Escuelas y la Subsecretaría de Infraestructura Escolar confirmaron que los establecimientos se encuentra en condiciones óptimas para arrancar el ciclo lectivo 2026.

Las autoridades indicaron a Sitio Andino que "tras un intenso operativo de verano que combinó mantenimiento preventivo, reparaciones de emergencia por tormentas y la transferencia directa de fondos a directivos, el esquema de presencialidad está garantizado en todo el territorio".

Escuelas, infraestructura escolar, reparacion, mantenimiento
90 escuelas en obra y respuesta ante tormentas

El subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, precisó que, si bien el 100% de los establecimientos están operativos, hay 90 escuelas donde las cuadrillas continuarán trabajando durante el ciclo lectivo.

"Representan menos del 10% del total y son intervenciones grandes que no impiden el dictado de clases. Los sectores de obra estarán debidamente delimitados para seguridad de los alumnos", aclaró el funcionario.

Escuelas, infraestructura escolar, reparacion, mantenimiento
Respecto a las contingencias climáticas, las fuertes tormentas de las últimas semanas afectaron techos y cielorrasos en zonas de Godoy Cruz, el Este y La Paz. El caso más crítico es el de la escuela Juan Aguirre Quiroga (La Paz), donde el daño en los techos obligó a trasladar el inicio de actividades a un edificio municipal cercano, garantizando así que ningún chico pierda días de clases.

Climatización y pintura: un plan de $60.000 millones

Por otro lado, el funcionario aseguró que el presupuesto total para 2026 asciende a $60.000 millones, lo que permite un ritmo de inversión de $4.000 millones mensuales.

Este flujo de fondos ya permitió pintar más de 700 escuelas e instalar 1.000 ventiladores para mitigar las altas temperaturas del primer trimestre.

Además, adelantándose al invierno, se instalaron 800 calefactores nuevos y se trabaja en la reconexión a la red de gas natural en edificios que dependían de gas envasado (zepelín).

obras en veredas de escuelas ciudad de mendoza 1

Inversión estratégica y fondos a las escuelas

Para este inicio de clases, la provincia ejecutó una inversión superior a los $2.800 millones enfocada en asegurar servicios básicos. Un pilar fundamental fue el "Fondo Inicio", mediante el cual se acreditaron $1.679.544.000 a 1.510 escuelas el pasado 10 de febrero.

Este sistema de descentralización permitió que cada establecimiento dispusiera de montos entre $472.000 y $2.183.000 (con un promedio de $1.080.000) para resolver urgencias de último momento, tales como:

  • Reparación de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

  • Reposición de vidrios, cerraduras y recarga de extintores.

  • Limpieza de tanques de agua y desinfecciones integrales.

Claves del inicio de clases 2026: lo que hay que saber

¿Cuándo comienzan formalmente las clases en Mendoza?

El inicio del ciclo lectivo para el Nivel Inicial, Primario y Primer Año del Secundario está programado para el miércoles 25 de febrero de 2026, tras la etapa de intensificación para alumnos con trayectorias débiles. En tanto, desde Segundo a Quinto año del Secundario arrancan el lunes 2 de marzo.

¿Qué sucede si la escuela está en obra?

Las clases se dictarán con normalidad. La Subsecretaría de Infraestructura ha señalizado y restringido el acceso a las áreas en construcción para evitar riesgos, permitiendo que las empresas trabajen sin interrumpir el calendario escolar.

¿Cómo afectaron las últimas lluvias al estado de los edificios?

Aunque hubo filtraciones en varios departamentos, la mayoría han sido subsanadas. Solo en casos excepcionales de daños graves en cielorrasos o techos (como en La Paz) se han buscado edificios alternativos para asegurar el comienzo el mismo 25 de febrero.

