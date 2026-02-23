Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

Cuatro operarios sufrieron una grave intoxicación por monóxido de carbono en un hotel en plena Ciudad de Mendoza , obligando a efectivos de la Policía de Mendoza a desplegar un importante operativo para rescatar a los damnificados, quienes sufrieron heridas de consideración.

El accidente ocurrió a las 13.30 de este mediodía, en el hotel Urbana Suites, ubicado en 25 de Mayo y General Paz, en plena Ciudad de Mendoza, donde trabajan móviles policiales, varias dotaciones de bomberos y al menos seis ambulancias del SEC.

Dolor y memoria A 10 años del femicidio de María José Coni y Marina Menegazzo: el crimen en Montañita que estremeció a Mendoza

Según un adelanto fuentes policiales, los cuatro operarios fueron rescatados, aunque al menos uno de ellos fue llevado al hospital Central con un estado de salud sumamente delicado.

Los tres restantes fueron derivados a otros centros asistenciales y están fuera de peligro.

Susto en plena Ciudad de Mendoza: importante despliegue policial

El hecho ocurrió cuando los operarios estaban trabajando en el subsuelo del hotel, al parecer, con una electrobomba. En medio de ese trabajo y cuando intentaban succionar el agua del lugar, se generó la intoxicación con los gases que se emanaba en la acción.

Esto obligó a la Policía de Mendoza a desplegar, rápidamente, un operativo especial de rescate. Al lugar llegaron decenas de policías, bomberos del Cuartel Central y varias ambulancias. También hizo lo suyo personal de Defensa Civil de la Ciudad de Mendoza.

Accidente operativo ciudad bomberos policia

Minutos después, la policía confirmó que los cuatro operarios fueron rescatados. Según indicó Daniel Burrieza, titular de Defensa Civil, los trabajadores habían sufrido algunas lesiones y fueron derivados a distintos hospitales.

Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que uno de ellos permanecía en estado "crítico" en el hospital Central, en tanto que los tres restantes fueron derivados a los hospitales Lagomaggiore y Santa Isabel de Hungría.

Por motivos del operativo policial, se encuentra interrumpido el tránsito en la esquina mencionada.