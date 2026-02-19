Verano en la Ciudad: récord de participación y un cierre con miles de mendocinos

La Ciudad de Mendoza concluyó una nueva temporada de verano, consolidando una política pública orientada a la recreación, el deporte, la inclusión y el encuentro comunitario. Este viernes 13, tras los cierres realizados durante las últimas dos semanas en distintos espacios municipales, se llevó a cabo un festejo final en el Gimnasio Municipal N° 1 para celebrar lo vivido durante la temporada estival 2025-2026.

Niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad participaron de los programas impulsados por el municipio en gimnasios municipales y espacios conveniados , desarrollados en ámbitos seguros y descentralizados. Las propuestas contaron con una planificación integral destinada a garantizar el cuidado, el aprendizaje y la participación activa de los asistentes, posicionándose como una de las iniciativas más relevantes del calendario de verano en la capital mendocina.

Susto Evacuaron una pizzería en pleno centro de Mendoza tras un principio de incendio en la cocina

Las Escuelas de Verano reunieron a 2.000 niñas y niños de entre 4 y 12 años en los gimnasios municipales Nº 1, 2, 3, 4 y 5, además de Corfam y Club Cano. En tanto, las Escuelas de Natación —desarrolladas en los gimnasios Nº 2, 4 y 5 y complementadas con actividades anuales en los gimnasios Nº 1 y 3— contaron con 750 personas inscriptas.

Por su parte, las Escuelas de Verano para Personas con Discapacidad convocaron a 75 participantes que asistieron los lunes, miércoles y viernes por la tarde en el Gimnasio Municipal Nº 2. A su vez, las Escuelas de Adolescentes sumaron 120 jóvenes en actividades realizadas en el CIC Nº 2 y el Gimnasio Municipal Nº 4.

El programa Mi Verano Mi Club se desarrolló en los gimnasios Nº 4 y 5, con la participación de 220 personas.

image

Apertura y cierres de temporada

La apertura oficial de las Escuelas de Verano se realizó el 19 de diciembre en la Nave Cultural, en una jornada que reunió a alrededor de 2.000 chicas y chicos provenientes de los gimnasios municipales, Corfam, Club Cano y las Escuelas de Discapacidad. La actividad incluyó propuestas recreativas, espectáculos, entrega de remeras y la participación del intendente Ulpiano Suarez.

El cierre de temporada tuvo lugar el viernes 13 de febrero en distintos espacios municipales, con encuentros que reunieron a alumnos y alumnas junto a padres, madres y familiares. En total, las actividades convocaron a aproximadamente 2.000 personas, reforzando el carácter comunitario de las propuestas.

Un equipo profesional al servicio de la comunidad

Las actividades fueron desarrolladas por un plantel de 240 personas pertenecientes a la Dirección de Deportes y Recreación. El equipo estuvo integrado por 120 profesores de Educación Física, 100 estudiantes y 20 guardavidas profesionales con título habilitante, lo que permitió garantizar idoneidad técnica y altos estándares de seguridad.

Previo al inicio de la temporada, el municipio realizó jornadas de capacitación en el Gimnasio Municipal Nº 3 destinadas a guardavidas, coordinadores de pileta, profesores y estudiantes. Las capacitaciones incluyeron contenidos de RCP y uso de DEA, primeros auxilios, protocolos ante accidentes y contingencias, seguridad en natatorios, asesoramiento legal y formación en género y discapacidad.

image

Inversión en seguridad acuática

Para reforzar la prevención y el aprendizaje en el medio acuático, la temporada contó con una estructura específica de coordinación en cada espacio con natatorios. El trabajo fue encabezado por el coordinador general de guardavidas, Carlos Agüero, junto a coordinadores de pileta responsables de planificar y acompañar las actividades según edades y niveles.

Esta organización permitió garantizar un aprendizaje progresivo y seguro, que culminó con muestras de natación en distintos espacios, donde niñas y niños compartieron con sus familias los avances alcanzados durante el verano.

En paralelo, el municipio incorporó equipamiento destinado a fortalecer la seguridad, entre ellos siete tablas de salvataje, siete collarines cervicales talle M, siete talle L, siete torpedos de salvataje y botiquines equipados para primeros auxilios, distribuidos en los gimnasios municipales, Club Cano y Corfam.

Deporte, inclusión y comunidad

Con el cierre de la temporada, la Ciudad de Mendoza reafirmó su compromiso con políticas públicas orientadas al deporte, la recreación, el aprendizaje y el cuidado integral de las personas. A través de una planificación sostenida, inversión en recursos humanos y equipamiento y propuestas pensadas para cada etapa de la vida, el municipio fortaleció espacios de encuentro y formación que acompañaron a niñas, niños, jóvenes y familias durante el verano.