Presentaron la nueva edición de la Festa In Piazza en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

Este jueves, la Ciudad de Mendoza presentó la nueva edición de la Festa In Piazza , la cual forma parte del calendario vendimial y reunirá platos clásicos, música y baile. La celebración será lo días 2, 3 y 4 de marzo en la Plaza Italia .

Como es tradicional, serán tres jornadas con propuestas gastronómicas típicas, espectáculos musicales y danzas italianas. El evento está diseñado para el disfrute de mendocinos y turistas que gusten acercarse y ser parte.

Durante la presentación que se realizó en La Enoteca , la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa destacó la relevancia cultural y turística del evento: “Es una fiesta que enriquece el calendario en un año tan importante como este, en el que celebramos la edición 40. Es muy valiosa, tanto que la Provincia por ley la declaró patrimonio cultural inmaterial, por todo lo que significa”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la capital, Yamila Meljim, indicó: "Para nosotros, como Ciudad de Mendoza , es un honor recibir la fiesta un año más. Estamos más que agradecidos con la Federación de Asociaciones Civiles Italianas de Mendoza (FEDIME) y con toda la comunidad italiana por hacerla posible”.

Festa In Piazza Plaza Italia Los vecinos de Mendoza y turistas podrán degustar comidas típicas de Italia. Prensa Municipalidad de Mendoza

Reconocimiento a la Festa In Piazza

El evento fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Mendoza, y destacaron su aporte sostenido a la cultura y a la identidad mendocina.

Organizada por FEDIME, la Festa In Piazza nació como un gesto de gratitud hacia Mendoza, tierra que recibió a miles de inmigrantes italianos que contribuyeron al desarrollo productivo, comercial, cultural y social de la provincia. Con el paso de los años, se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de la Ciudad y como un símbolo del vínculo histórico entre Mendoza e Italia.

La edición número 40 se proyecta como un homenaje a esa historia compartida y una nueva oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten, durante tres días, de una experiencia que transforma a Plaza Italia en un punto de encuentro con la cultura italiana.

Presentación Festa in Piazza Ciudad de Mendoza Reconocieron la importancia cultural del evento. Prensa Ciudad de Mendoza

El presidente de FEDIME, Piero Pucciarelli, celebró el aniversario y recordó los orígenes del evento: “Estamos felices porque estos son los 40 años que estamos festejando. Originalmente este propuesta nació de una reunión de amigos en la que surgió la idea que, después de cuatro décadas, se transformó en esta fiesta”. Asimismo, destacó el trabajo sostenido a lo largo del tiempo: “Hay un montón de sacrificios de la gente que estuvo durante tantos años haciendo la fiesta”, subrayó.