20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Celebración

Presentaron la nueva edición de la Festa In Piazza en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

La edición 2026 volverá a reunir comidas típicas, bailes y música en la Plaza Italia de la capital mendocina. La fecha y los detalles.

Presentaron la nueva edición de la Festa In Piazza en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

Presentaron la nueva edición de la Festa In Piazza en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

Por Sitio Andino Departamentales

Este jueves, la Ciudad de Mendoza presentó la nueva edición de la Festa In Piazza, la cual forma parte del calendario vendimial y reunirá platos clásicos, música y baile. La celebración será lo días 2, 3 y 4 de marzo en la Plaza Italia.

Como es tradicional, serán tres jornadas con propuestas gastronómicas típicas, espectáculos musicales y danzas italianas. El evento está diseñado para el disfrute de mendocinos y turistas que gusten acercarse y ser parte.

Lee además
Bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar
Susto

Evacuaron una pizzería en pleno centro de Mendoza tras un principio de incendio en la cocina
verano en la ciudad: record de participacion y un cierre con miles de mendocinos
balance

Verano en la Ciudad: récord de participación y un cierre con miles de mendocinos

Durante la presentación que se realizó en La Enoteca, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa destacó la relevancia cultural y turística del evento: “Es una fiesta que enriquece el calendario en un año tan importante como este, en el que celebramos la edición 40. Es muy valiosa, tanto que la Provincia por ley la declaró patrimonio cultural inmaterial, por todo lo que significa”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la capital, Yamila Meljim, indicó: "Para nosotros, como Ciudad de Mendoza, es un honor recibir la fiesta un año más. Estamos más que agradecidos con la Federación de Asociaciones Civiles Italianas de Mendoza (FEDIME) y con toda la comunidad italiana por hacerla posible”.

Festa In Piazza Plaza Italia
Los vecinos de Mendoza y turistas podrán degustar comidas típicas de Italia.

Los vecinos de Mendoza y turistas podrán degustar comidas típicas de Italia.

Reconocimiento a la Festa In Piazza

El evento fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Mendoza, y destacaron su aporte sostenido a la cultura y a la identidad mendocina.

Organizada por FEDIME, la Festa In Piazza nació como un gesto de gratitud hacia Mendoza, tierra que recibió a miles de inmigrantes italianos que contribuyeron al desarrollo productivo, comercial, cultural y social de la provincia. Con el paso de los años, se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de la Ciudad y como un símbolo del vínculo histórico entre Mendoza e Italia.

La edición número 40 se proyecta como un homenaje a esa historia compartida y una nueva oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten, durante tres días, de una experiencia que transforma a Plaza Italia en un punto de encuentro con la cultura italiana.

Presentación Festa in Piazza Ciudad de Mendoza
Reconocieron la importancia cultural del evento.

Reconocieron la importancia cultural del evento.

El presidente de FEDIME, Piero Pucciarelli, celebró el aniversario y recordó los orígenes del evento: “Estamos felices porque estos son los 40 años que estamos festejando. Originalmente este propuesta nació de una reunión de amigos en la que surgió la idea que, después de cuatro décadas, se transformó en esta fiesta”. Asimismo, destacó el trabajo sostenido a lo largo del tiempo: “Hay un montón de sacrificios de la gente que estuvo durante tantos años haciendo la fiesta”, subrayó.

Temas
Seguí leyendo

Estafan a turistas cordobeses al alquilar un departamento en Mendoza

La Arístides celebra su aniversario con shows en vivo y entrada gratuita: cuándo y cómo será el festejo

La industria metalúrgica de Mendoza participará del pincipal foro de minería global

Carnaval, música y gastronomía: miles de personas coparon la avenida Sarmiento renovada

Feriado de Carnaval: cómo funciona el comercio en Mendoza durante el fin de semana XL

Así funcionan los servicios en la Ciudad de Mendoza durante el fin de semana largo

Vitivinicultura: la paradoja de la uva Moscatel, auge exportador y resistencia cultural

Feriado de Carnaval: Mendoza supera el 80% de ocupación y consolida el turismo interno

LO QUE SE LEE AHORA
Los trabajadores reclaman la intervención urgente de las autoridades laborales y judiciales video
Video

Trabajadores golondrina denuncian explotación laboral en General Alvear: "Nos amenazaron de muerte"

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Tragedia en Maipú. 
tenía 32 años

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal