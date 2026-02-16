La industria metalúrgica de Mendoza participará del pincipal foro de minería global

ASINMET , la entidad representante de la industría metalúrgica de Mendoza, dará un nuevo paso en su estrategia de posicionamiento sectorial e inserción internacional con su participación en la edición 2026 del PDAC , uno de los encuentros más relevantes de la minería a escala global . La convención se desarrollará del 1 al 4 de marzo en la ciudad de Toronto , y reunirá a los principales actores del ecosistema minero internacional .

PDAC se ha consolidado, a lo largo de décadas, como el principal foro mundial de exploración y desarrollo de minerales . Desde su creación en 1932 , el evento no solo ha crecido en tamaño, sino también en influencia estratégica , convirtiéndose en un ámbito donde se definen tendencias , se promueven proyectos y se articulan inversiones . En la actualidad convoca a más de 27.000 asistentes provenientes de más de 125 países , con una agenda que combina espacios de formación , rondas de negocios , conferencias técnicas y actividades de vinculación institucional .

El peso específico de la PDAC dentro del entramado minero canadiense y global resulta significativo. La asociación representa a más de 7.000 miembros en todo el mundo y actúa como la voz de una industria que sostiene cerca de 664.000 empleos directos e indirectos , con un aporte estimado de 132.000 millones de dólares al producto interno bruto de Canadá . Su misión se orienta a promover un sector minero competitivo, responsable y sostenible , con estándares elevados en materia técnica, operativa, ambiental, social y de seguridad .

En ese contexto, la presencia de ASINMET adquiere una dimensión estratégica que excede la mera participación institucional. La cámara mendocina busca consolidar su rol dentro del clúster minero provincial y posicionar a la metalurgia local como un proveedor confiable y competitivo para la industria minera, tanto a nivel nacional como internacional . La participación en Toronto representa un hito dentro de una agenda de trabajo orientada a la apertura de mercados y al fortalecimiento del entramado productivo regional .

Desde ASINMET destacan que la PDAC constituye un espacio privilegiado para la promoción de proyectos, la captación de inversiones y el análisis de las principales tendencias que atraviesan al sector, especialmente en áreas como exploración, desarrollo, innovación tecnológica y servicios asociados. Para los metalúrgicos mendocinos, esta plataforma internacional permite mostrar la capacidad industrial de Mendoza, respaldada por certificaciones, estándares de calidad y experiencia técnica aplicable a la actividad minera.

“La presencia de ASINMET en Canadá reviste especial relevancia no solo por lo que significa para nuestra cámara, sino porque se trata de una de las primeras acciones institucionales del clúster minero en el marco de su agenda de trabajo”, señaló Fabián Solís, presidente de la asociación. Solís encabezará la delegación mendocina, que se completará con representantes de las empresas metalúrgicas Guizzo, Córdoba y Diego Aranciva, firmas que forman parte del entramado industrial vinculado al sector.

image Los entidad representante de la industria metalúrgica de Mendoza participará de la convención minera mas importante del mundo.

Vínculos estratégicos y estándares internacionales

Uno de los ejes centrales de la participación será la generación de vínculos con empresas operadoras, proveedores internacionales y potenciales socios estratégicos. A ello se suma la identificación de oportunidades comerciales y tecnológicas que permitan ampliar la base de negocios de las empresas asociadas, así como la promoción de la oferta de bienes y servicios desarrollados en la provincia.

Asimismo, la presencia en la PDAC permitirá a ASINMET relevar de primera mano los estándares internacionales que hoy rigen la actividad minera, en particular aquellos vinculados a sostenibilidad, innovación y eficiencia productiva. Este intercambio resulta clave para alinear la producción metalúrgica local con las exigencias de los grandes proyectos mineros y de los mercados más desarrollados.

En un escenario global marcado por la transición energética y la creciente demanda de minerales estratégicos, la inserción del clúster minero mendocino en foros de alcance internacional aparece como una posibilidad de potenciar su desarrollo y desarrollar una estrategia de largo plazo que busca articular capacidades locales, generar valor agregado y posicionar a Mendoza como un actor relevante dentro de la cadena minera regional y global.