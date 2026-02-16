16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
PDAC 2026

La industria metalúrgica de Mendoza participará del pincipal foro de minería global

ASINMET participará en la PDAC 2026 en Toronto para posicionar a la industria metalúrgica de Mendoza como proveedor estratégico de la minería global.

image
Por Marcelo López Álvarez

ASINMET, la entidad representante de la industría metalúrgica de Mendoza, dará un nuevo paso en su estrategia de posicionamiento sectorial e inserción internacional con su participación en la edición 2026 del PDAC, uno de los encuentros más relevantes de la minería a escala global. La convención se desarrollará del 1 al 4 de marzo en la ciudad de Toronto, y reunirá a los principales actores del ecosistema minero internacional.

PDAC: un foro clave para la minería mundial

PDAC se ha consolidado, a lo largo de décadas, como el principal foro mundial de exploración y desarrollo de minerales. Desde su creación en 1932, el evento no solo ha crecido en tamaño, sino también en influencia estratégica, convirtiéndose en un ámbito donde se definen tendencias, se promueven proyectos y se articulan inversiones. En la actualidad convoca a más de 27.000 asistentes provenientes de más de 125 países, con una agenda que combina espacios de formación, rondas de negocios, conferencias técnicas y actividades de vinculación institucional.

Lee además
Luis Caputo, recibió a la cúpula de la UIA, encabezada por Martín Rappallini. (Foto: @LuisCaputoAR/X).
reunión

Reforma laboral y presión impositiva: los ejes de la reunión entre Luis Caputo y la UIA
La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta video
Industria local

La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta

El peso específico de la PDAC dentro del entramado minero canadiense y global resulta significativo. La asociación representa a más de 7.000 miembros en todo el mundo y actúa como la voz de una industria que sostiene cerca de 664.000 empleos directos e indirectos, con un aporte estimado de 132.000 millones de dólares al producto interno bruto de Canadá. Su misión se orienta a promover un sector minero competitivo, responsable y sostenible, con estándares elevados en materia técnica, operativa, ambiental, social y de seguridad.

ASINMET y su rol dentro del clúster minero mendocino

En ese contexto, la presencia de ASINMET adquiere una dimensión estratégica que excede la mera participación institucional. La cámara mendocina busca consolidar su rol dentro del clúster minero provincial y posicionar a la metalurgia local como un proveedor confiable y competitivo para la industria minera, tanto a nivel nacional como internacional. La participación en Toronto representa un hito dentro de una agenda de trabajo orientada a la apertura de mercados y al fortalecimiento del entramado productivo regional.

Desde ASINMET destacan que la PDAC constituye un espacio privilegiado para la promoción de proyectos, la captación de inversiones y el análisis de las principales tendencias que atraviesan al sector, especialmente en áreas como exploración, desarrollo, innovación tecnológica y servicios asociados. Para los metalúrgicos mendocinos, esta plataforma internacional permite mostrar la capacidad industrial de Mendoza, respaldada por certificaciones, estándares de calidad y experiencia técnica aplicable a la actividad minera.

“La presencia de ASINMET en Canadá reviste especial relevancia no solo por lo que significa para nuestra cámara, sino porque se trata de una de las primeras acciones institucionales del clúster minero en el marco de su agenda de trabajo”, señaló Fabián Solís, presidente de la asociación. Solís encabezará la delegación mendocina, que se completará con representantes de las empresas metalúrgicas Guizzo, Córdoba y Diego Aranciva, firmas que forman parte del entramado industrial vinculado al sector.

image
Los entidad representante de la industria metalúrgica de Mendoza participará de la convención minera mas importante del mundo.

Los entidad representante de la industria metalúrgica de Mendoza participará de la convención minera mas importante del mundo.

Vínculos estratégicos y estándares internacionales

Uno de los ejes centrales de la participación será la generación de vínculos con empresas operadoras, proveedores internacionales y potenciales socios estratégicos. A ello se suma la identificación de oportunidades comerciales y tecnológicas que permitan ampliar la base de negocios de las empresas asociadas, así como la promoción de la oferta de bienes y servicios desarrollados en la provincia.

Asimismo, la presencia en la PDAC permitirá a ASINMET relevar de primera mano los estándares internacionales que hoy rigen la actividad minera, en particular aquellos vinculados a sostenibilidad, innovación y eficiencia productiva. Este intercambio resulta clave para alinear la producción metalúrgica local con las exigencias de los grandes proyectos mineros y de los mercados más desarrollados.

En un escenario global marcado por la transición energética y la creciente demanda de minerales estratégicos, la inserción del clúster minero mendocino en foros de alcance internacional aparece como una posibilidad de potenciar su desarrollo y desarrollar una estrategia de largo plazo que busca articular capacidades locales, generar valor agregado y posicionar a Mendoza como un actor relevante dentro de la cadena minera regional y global.

Temas
Seguí leyendo

La industria pide reformas urgentes para sostener la actividad en un escenario de apertura global

Mujeres de la Viña sobre la crisis de la vitivinicultura: "Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo"

Tras la sexta caída consecutiva, la industria manufacturera volvió a retroceder en diciembre

Carnaval en Mendoza: la provincia consolida su liderazgo turístico con más de 68.000 visitantes

Crisis del agro mendocino: proponen declarar la Emergencia Agro Productiva y Vitivinícola por un año

Minería: Argentina y Mendoza se preparan para el PDAC en Toronto

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 16 de febrero de 2026

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026

LO QUE SE LEE AHORA
La oposición se activó en la Legislatura tras la protesta de productores la semana pasada.
Vitivinicultura y agro

Crisis del agro mendocino: proponen declarar la Emergencia Agro Productiva y Vitivinícola por un año

Las Más Leídas

Algunas localidades de Mendoza sufrirán la presencia del Zonda este lunes 16 de febrero.
El clima

Se esperan tormentas con granizo y Zonda este lunes en Mendoza: a qué zonas afectarán

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

El joven falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios
Tragedia y conmoción

Asesinaron a balazos a un joven de 18 años en pleno Carnaval: hay dos detenidos y serían madre e hijo

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026
ATENCIÓN MENDOCINOS

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa