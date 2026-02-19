Evacuaron una pizzería en pleno centro de Mendoza tras un principio de incendio en la cocina

Bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar

En horas de la tarde de este jueves, un principio de incendio se desató en una pizzería ubicada en la Ciudad de Mendoza, lo que generó momentos de preocupación entre quienes se encontraban en el local.

Los detalles del principio de incendio en Ciudad El episodio ocurrió alrededor de las 15.55, en la intersección de Avenida San Martín y calle Córdoba, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación. De inmediato, efectivos policiales se desplazaron hacia el lugar.

Al arribar, los uniformados constataron que el foco ígneo se encontraba concentrado en el sector de la cocina del local gastronómico. Ante esta situación, se decidió evacuar de manera preventiva a todas las personas presentes, tanto clientes como empleados, con el objetivo de garantizar su integridad física.

28 de octubre, entrega camion de bomberos, bomberos camioneta, incendios, bomberos de mendoza En el lugar trabajó personal de Bomberos para controlar la situación Foto: Yemel Fil En el lugar trabajó personal de Bomberos para controlar la situación y asegurar la zona para evitar una posible propagación del fuego.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas y se aguarda información oficial para determinar el alcance de los daños materiales y las causas que originaron el incendio.

