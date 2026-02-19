La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades

Tras darse a conocer la muerte de la joven que practicaba buceo en la ciudad de Puerto Madryn , el informe preliminar de la autopsia , reveló la causa de su fallecimiento. El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades. La joven de 23 años estaba desaparecida desde el lunes.

Según informó Noticias Argentinas, los exámenes forenses determinaron que Devries murió por asfixia por sumersión , es decir, por ahogamiento. Un dato relevante del informe médico indica que el cuerpo no presenta signos de criminalidad ni intervención de terceros .

No obstante, la fiscal a cargo de la investigación, Vanina Botta , señaló que la pesquisa continuará con el objetivo de determinar "si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros" .

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut explicaron que se busca establecer si el hecho respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad.

Para esclarecer lo sucedido, se desarrolla una investigación técnica y objetiva, basada en pericias, toma de testimonios y análisis de los protocolos de actuación correspondientes.

Los detalles del caso

El cadáver fue localizado a unos 30 metros de profundidad, en una zona cercana al naufragio del buque pesquero Hu Shun Yu 809, lugar donde había sido vista por última vez. Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados a la superficie para dar inicio a las pericias correspondientes.

Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). Por motivos que se desconocen, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios. Fue intensamente buscada durante poco más de 48 horas.

El cuerpo fue detectado por personal especializado de Prefectura que trabajaba en condiciones de visibilidad compleja debido a la profundidad del sector. La zona de Punta Cuevas había sido rastrillada intensamente con guardacostas y buzos tácticos desde el momento en que se reportó que la joven no había emergido tras una inmersión.