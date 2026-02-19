19 de febrero de 2026
{}
Fue durante la mañana

Tragedia en Penitentes: hallaron sin vida a un hombre que trabajaba en un pozo de agua

El lamentable hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Fue en la zona de Hospedaje Altas Cumbres, en Los Penitentes.

El hombre trabajaba en el tanque de agua de un hospedaje de Los Penitentes.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

En horas de la mañana, la Policía de Mendoza tomó conocimiento sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una zona de alojamiento en Los Penitentes. Hasta el momento, trascendió que se ahogó cuando realizaba trabajos en un pozo de agua durante la noche.

El suceso fue reportado alrededor de las 08:25 hs, en un llamado que ingresó a la Comisaría 23, ubicada en inmediaciones del lugar situado en alta montaña.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad provincial, cuando personal policial arribó al lugar constataron la presencia del hombre tendido boca abajo en el interior de una acequia con agua, aparentemente sin signos vitales. La reconstrucción preliminar de los hechos da cuenta de que, durante la noche del miércoles, la víctima había estado realizando arreglos en dicho contenedor del hospedaje Altas Cumbres.

Trabajó en el lugar Policía Científica, personal de bomberos y se dio intervención a la Oficina Fiscal de Luján-Uspallata. De acuerdo con el parte policial, la víctima fue identificada como A.D. V., de 30 años.

