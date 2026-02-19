19 de febrero de 2026
Sitio Andino
El Jury se reúne para analizar el caso del juez Sebastián Sarmiento: recta final al Jucio Político

El tribunal analizará los planteos de la defensa tras haber aceptado la acusación formal por presunto mal desempeño del juez de ejecución penal, quien habría otorgado beneficios a presos que volvieron a delinquir.

El juez Sebastián Sarmiento, en su momento más complicado.&nbsp;

Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Mendoza se reunirá, una vez más, este jueves, para continuar con la investigación en contra del juez Sebastián Sarmiento, acusado de un presunto mal desempeño luego de otorgar beneficios a presos que luego terminaron delinquiendo. A días de la condena histórica contra el ex juez federal Walter Bento.

Esta etapa es una especie de recolección de pruebas y tras la aprobación y/o rechazo de cada uno de los planteos, se fijará una fecha para el juicio político contra el juez de Ejecución Penal, quien podría ser destituido del Poder Judicial.

El Jury está integrado por por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (Dalmiro Garay, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valeria, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez); siete senadores (Martín Kerchner Tomba, Alejandro Diumenjo, Natalia Eisenchlas, David Saez, Mauricio Sat, Helio Perviú y Ariel Pringles) y siete diputados (Jorge López, Daniel Llaver, Ricardo Tribiño, Beatriz Martínez, Jorge Difonso, Mauricio Torres y Germán Gómez).

De todos estos, sólo Perviú y los jueces Palermo, Adaro, Valerio y Gómez, votaron en contra del proceso.

En julio del 2025, el tribunal decidió avanzar con la investigación con 16 votos a favor y sólo 5 en contra.

Fuentes judiciales consultadas por este diario se mostraron sorprendidos por el resultado de la votación. Es que aún algunos legisladores de la oposición votaron a favor del proceso, por lo que se estima que la situación de Sebastián Sarmiento es sumamente complicada.

