Imputaron a Pablo Laurta por abuso sexual infantil y triple homicidio

Según informó Noticias Argentinas, y de acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Laurta fue acusado por la tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, así como de imágenes con fines predominantemente sexuales.
La denuncia fue impulsada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 1° Turno, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique.
Situación procesal y prisión preventiva
El 12 de febrero, el ciudadano uruguayo fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, tras cumplirse el plazo de 120 días de prisión preventiva por los homicidios mencionados.
Actualmente, permanece detenido en esa dependencia a la espera de una audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4, donde la Fiscalía solicitará la prórroga de la prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga.
Además, Laurta es investigado en la provincia de Entre Ríos por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.
La reconstrucción del crimen del remisero
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la noche del 7 de octubre de 2025, Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde el acusado le habría pagado 1.500.000 pesos por un traslado hacia la ciudad de Córdoba.
Los investigadores sostienen que ambos ya se conocían y que Laurta habría contratado sus servicios en ocasiones anteriores. Posteriormente, el acusado habría asesinado al remisero y ocultado parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá. Luego, continuó viaje hacia Córdoba conduciendo un Toyota Corolla, propiedad de la víctima.
Doble femicidio en Córdoba y detención
Una vez en la capital cordobesa, Laurta habría perpetrado los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Tras los crímenes, el acusado habría incendiado el vehículo en la zona de Altas Cumbres. Días después, fue detenido en un hotel deGualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.
La causa continúa en etapa investigativa y la Fiscalía busca sostener la detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.