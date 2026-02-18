Imputaron a Pablo Laurta por abuso sexual infantil y triple homicidio

Pablo Laurta fue imputado por el delito de abuso sexual infantil en la provincia de Córdoba. Además está acusado como presunto autor del homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género de su expareja Luna Giardina y de su exsuegra Mariel Zamudio .

Según informó Noticias Argentinas, y de acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Laurta fue acusado por la tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, así como de imágenes con fines predominantemente sexuales .

Decisión oficial Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

Fue trasladado al hospital Central Grave accidente vial en Maipú: un hombre chocó e impactó contra un árbol

La denuncia fue impulsada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 1° Turno, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique .

El 12 de febrero , el ciudadano uruguayo fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia , tras cumplirse el plazo de 120 días de prisión preventiva por los homicidios mencionados.

Pablo Laurta fue imputado por el delito de abuso sexual infantil en la provincia de Córdoba

Actualmente, permanece detenido en esa dependencia a la espera de una audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4, donde la Fiscalía solicitará la prórroga de la prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga.

Además, Laurta es investigado en la provincia de Entre Ríos por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.

La reconstrucción del crimen del remisero

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la noche del 7 de octubre de 2025, Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde el acusado le habría pagado 1.500.000 pesos por un traslado hacia la ciudad de Córdoba.

palacios, laurta, entre ríos, desaparición Laurta habría contratado sus servicios en ocasiones anteriores Foto: NA

Los investigadores sostienen que ambos ya se conocían y que Laurta habría contratado sus servicios en ocasiones anteriores. Posteriormente, el acusado habría asesinado al remisero y ocultado parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá. Luego, continuó viaje hacia Córdoba conduciendo un Toyota Corolla, propiedad de la víctima.

Doble femicidio en Córdoba y detención

Una vez en la capital cordobesa, Laurta habría perpetrado los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Tras los crímenes, el acusado habría incendiado el vehículo en la zona de Altas Cumbres. Días después, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

La causa continúa en etapa investigativa y la Fiscalía busca sostener la detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.