4 de noviembre de 2025
Doble femicidio y asesinato

Crimen del remisero en Entre Ríos: el cráneo de Martín Palacios presentaba un orificio

El hallazgo refuerza la hipótesis de un crimen planificado. El acusado ya tiene prisión preventiva tanto en Entre Ríos como en Córdoba por tres asesinatos.

Foto: NA
Por Sitio Andino Policiales

El resultado preliminar de las pericias al cuerpo del remisero Martín Sebastián Palacios confirmó que tiene un orificio en el cráneo. Éste es un dato clave para determinar cómo Pablo Laurta, quien se encuentra detenido y con prisión preventiva, lo asesinó en Entre Ríos antes de cometer el doble femicidio en Córdoba.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que los peritos de la Morgue de Paraná determinaron que los estudios realizados a los restos hallados hace una semana sobre la ruta 15, en dirección a Sauce Sur, arrojaron resultados cruciales para reconstruir la trama criminal de Laurta.

Los escalofriantes detalles del crimen del remisero

En este marco, el cráneo fragmentado presenta un orificio de entrada correspondiente a una bala de arma de fuego. De este modo, se estima que el acusado lo mató de un disparo y luego lo descuartizó, esparciendo sus restos en distintas zonas de la provincia, para después fugarse a Córdoba, donde asesinó a su ex pareja y a su ex suegra.

Según la información que trascendió en los medios de Entre Ríos, la campera que vestía Palacios cuando salió de la terminal de Concordia fue encontrada con “mucha sangre” en un camino vecinal del departamento Rosario del Tala.

Pablo Laurta fue imputado y recibió la prisión preventiva

Laurta ya había sido imputado con prisión preventiva en Entre Ríos por el crimen del remisero, y en las últimas horas la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno de Córdoba anunció nuevas medidas.

En dicha provincia, se lo imputó con prisión preventiva por "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género" en el caso de Luna Giardina, y por "homicidio agravado por alevosía y violencia de género" contra Mariel Zamudio.

