"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, la historia que inspiró el plato de Luck Ra emocionó profundamente a todos los presentes.
La historia detrás del plato de Luck Ra
La emoción se apoderó del estudio de MasterChef Celebrity cuando Luck Ra presentó su plato ante el jurado: una milanesa de solomillo napolitana con fileto, arroz y mayonesa.
Con la voz entrecortada, explicó el significado de su preparación: “El plato se llama ‘comé vos, yo ya estoy llena’”, dijo con lágrimas en los ojos.
Luego, profundizó en la historia que lo inspiró: “Hice dos platos, tiene un concepto. Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque los padres lo dejan todo por uno. Por eso hice estos dos platos: aunque uno esté más lleno y el otro más vacío, los dos están colmados de amor, que es lo que realmente llena el estómago y el alma”.
El jurado no pudo ocultar su conmoción. Donato de Santis, visiblemente emocionado, comentó: “Es un plato sanador”. A su turno, Damián Betular destacó: “Hay una sensibilidad de parte tuya a través del plato que, la verdad, es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef”.
Embed - Luck Ra homenajeó a las madres con un plato que emocionó al jurado - Masterchef Celebrity
Finalmente, Germán Martitegui resumió el sentimiento general del momento: “Es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad y la maternidad. Es muy emocionante”. El episodio quedó marcado como uno de los momentos más conmovedores de toda la temporada.