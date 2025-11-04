"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió y hizo llorar a todos

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, la historia que inspiró el plato de Luck Ra emocionó profundamente a todos los presentes .

La emoción se apoderó del estudio de MasterChef Celebrity cuando Luck Ra presentó su plato ante el jurado : una milanesa de solomillo napolitana con fileto, arroz y mayonesa.

Crece la exigencia MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Con la voz entrecortada, explicó el significado de su preparación: “ El plato se llama ‘comé vos, yo ya estoy llena’ ”, dijo con lágrimas en los ojos.

Luego, profundizó en la historia que lo inspiró: “Hice dos platos, tiene un concepto. Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque los padres lo dejan todo por uno . Por eso hice estos dos platos : aunque uno esté más lleno y el otro más vacío, los dos están colmados de amor , que es lo que realmente llena el estómago y el alma”.

El plato de Luck Ra se llama "Comé vos, yo ya estoy llena"

El jurado no pudo ocultar su conmoción. Donato de Santis, visiblemente emocionado, comentó: “Es un plato sanador”. A su turno, Damián Betular destacó: “Hay una sensibilidad de parte tuya a través del plato que, la verdad, es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef”.

Embed - Luck Ra homenajeó a las madres con un plato que emocionó al jurado - Masterchef Celebrity

Finalmente, Germán Martitegui resumió el sentimiento general del momento: “Es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad y la maternidad. Es muy emocionante”. El episodio quedó marcado como uno de los momentos más conmovedores de toda la temporada.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.