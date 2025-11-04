4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Emocionante

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

Este lunes, un emotivo momento en MasterChef Celebrity: la historia detrás del plato de Luck Ra conmovió hasta las lágrimas a todos.

Es un plato sanador: la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió y hizo llorar a todos

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió y hizo llorar a todos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, la historia que inspiró el plato de Luck Ra emocionó profundamente a todos los presentes.

Luck Ra
El plato de Luck Ra emocionó a todos en MasterChef Celebrity

El plato de Luck Ra emocionó a todos en MasterChef Celebrity

La historia detrás del plato de Luck Ra

La emoción se apoderó del estudio de MasterChef Celebrity cuando Luck Ra presentó su plato ante el jurado: una milanesa de solomillo napolitana con fileto, arroz y mayonesa.

Lee además
Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity video
Momentazo

Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity
Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Con la voz entrecortada, explicó el significado de su preparación: “El plato se llama ‘comé vos, yo ya estoy llena’”, dijo con lágrimas en los ojos.

Sin título
El plato de Luck Ra se llama

El plato de Luck Ra se llama "Comé vos, yo ya estoy llena"

Luego, profundizó en la historia que lo inspiró: “Hice dos platos, tiene un concepto. Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque los padres lo dejan todo por uno. Por eso hice estos dos platos: aunque uno esté más lleno y el otro más vacío, los dos están colmados de amor, que es lo que realmente llena el estómago y el alma”.

El jurado no pudo ocultar su conmoción. Donato de Santis, visiblemente emocionado, comentó: “Es un plato sanador”. A su turno, Damián Betular destacó: “Hay una sensibilidad de parte tuya a través del plato que, la verdad, es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef”.

Embed - Luck Ra homenajeó a las madres con un plato que emocionó al jurado - Masterchef Celebrity

Finalmente, Germán Martitegui resumió el sentimiento general del momento: “Es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad y la maternidad. Es muy emocionante”. El episodio quedó marcado como uno de los momentos más conmovedores de toda la temporada.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara chicaneó a Marley en MasterChef y le sacó los trapitos al aire

El jurado de MasterChef Celebrity fulminó a Valentina Cervantes frente a todos: qué le dijeron

Qué pasó con MasterChef Celebrity anoche: Telefe tomó una sorpresiva decisión

Wanda Nara, molesta con Maxi López en MasterChef Celebrity: qué ocurrió

MasterChef Celebrity tuvo su segunda eliminación y nadie lo podía creer

Silencio y tensión: la reacción de Emilia Attias a una pregunta de Wanda Nara

Quién se salvó de ir a la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

¡Bombazo en MasterChef Celebrity! Este famoso podría abandonar el reality

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity video
Momentazo

Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

En el juicio el joven expuso conversaciones con Cecilia
Testimonios

Juicio Cecilia Strzyzowski: el ex novio de la joven contó la brutal agresión que sufrió antes del crimen

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Te Puede Interesar

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Por Sitio Andino Política
Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Por Natalia Mantineo
El caso Viviana VIllegas causó mucha conmoción en General Alvear. 
está detenido

General Alvear: menor acusado por el caso Viviana Villegas, involucrado en un tiroteo

Por Pablo Segura