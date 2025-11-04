Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados

Lograron frustrar robos y dos jóvenes fueron detenidos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Efectivos de la Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), realizaron amplios operativos en los departamentos de Maipú y Godoy Cruz, logrando frustrar hechos delictivos y recuperar autopartes robadas, un vehículo y un teléfono celular. Como resultado, dos personas fueron detenidas.

El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Boedo y Blas Parera, en Maipú. Durante un patrullaje preventivo, personal de la UAP identificó una camioneta Renault Trafic que transportaba autopartes a la vista en su caja. Ante la sospecha, los efectivos procedieron a la detención del vehículo.

operativo, maipú, policía de mendoza El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Boedo y Blas Parera, en Maipú Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Al verificar las piezas, constataron que tenían pedido de hurto agravado. El conductor, un hombre de 28 años, fue aprehendido por orden del ayudante fiscal de turno, y el rodado quedó secuestrado.

El despligue en Godoy Cruz terminó con la detención de un joven de 23 años En otro operativo, desarrollado en calle San Mateo de Godoy Cruz, el Cuerpo Motorizado de Prevención detuvo a un joven de 23 años que había sustraído un celular, el cual fue recuperado.

Finalmente, en calle Isuani del mismo departamento, personal policial localizó un automóvil Honda City con pedido de secuestro por robo. El vehículo fue trasladado a la Oficina Fiscal correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.