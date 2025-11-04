4 de noviembre de 2025
Patrullajes preventivos

Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados

La Policía de Mendoza desplegó amplios operativos preventivos en ambos departamentos. Lograron frustrar robos y dos jóvenes fueron detenidos.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Efectivos de la Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), realizaron amplios operativos en los departamentos de Maipú y Godoy Cruz, logrando frustrar hechos delictivos y recuperar autopartes robadas, un vehículo y un teléfono celular. Como resultado, dos personas fueron detenidas.

El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Boedo y Blas Parera, en Maipú. Durante un patrullaje preventivo, personal de la UAP identificó una camioneta Renault Trafic que transportaba autopartes a la vista en su caja. Ante la sospecha, los efectivos procedieron a la detención del vehículo.

Al verificar las piezas, constataron que tenían pedido de hurto agravado. El conductor, un hombre de 28 años, fue aprehendido por orden del ayudante fiscal de turno, y el rodado quedó secuestrado.

El despligue en Godoy Cruz terminó con la detención de un joven de 23 años

En otro operativo, desarrollado en calle San Mateo de Godoy Cruz, el Cuerpo Motorizado de Prevención detuvo a un joven de 23 años que había sustraído un celular, el cual fue recuperado.

Finalmente, en calle Isuani del mismo departamento, personal policial localizó un automóvil Honda City con pedido de secuestro por robo. El vehículo fue trasladado a la Oficina Fiscal correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

