Video: trasladaron en helicóptero al Notti a un bebé quemado con agua hirviendo en San Rafael

Un bebé de un año resultó con quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de un grave accidente doméstico ocurrido el lunes por la noche en una vivienda del barrio El Molino, en San Rafael .

Según informaron fuentes policiales, el niño habría tirado accidentalmente una olla con agua hirviendo que se encontraba en la cocina de su hogar , provocándose lesiones de segundo y tercer grado .

De inmediato fue trasladado por sus familiares al hospital Schestakow , donde quedó internado en el área de Terapia Intensiva Pediátrica . Allí, los médicos constataron la gravedad de las heridas y dispusieron su derivación al hospital pediátrico Humberto Notti , de Guaymallén, para una mejor asistencia especializada .

En horas del mediodía de este martes, un helicóptero sanitario partió desde San Rafael con el menor a bordo rumbo al Notti , acompañado por personal médico especializado.

Su estado de salud es reservado y se encuentra bajo atención permanente del equipo de quemados del hospital pediátrico.

De acuerdo a la información policial, la tía del pequeño —quien es su tutora legal— manifestó que el accidente ocurrió mientras cocinaba. La Fiscalía instruyó las actuaciones de rigor para ratificar, o no, que se trató de un hecho estrictamente accidental, como sostienen los primeros informes.