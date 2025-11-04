Video: trasladaron en helicóptero al Notti a un bebé quemado con agua hirviendo en San Rafael

Un bebé de un año resultó con quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de un grave accidente doméstico ocurrido el lunes por la noche en una vivienda del barrio El Molino, en San Rafael.
Un bebé de un año resultó con quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de un grave accidente doméstico ocurrido el lunes por la noche en una vivienda del barrio El Molino, en San Rafael.
Según informaron fuentes policiales, el niño habría tirado accidentalmente una olla con agua hirviendo que se encontraba en la cocina de su hogar, provocándose lesiones de segundo y tercer grado.
De inmediato fue trasladado por sus familiares al hospital Schestakow, donde quedó internado en el área de Terapia Intensiva Pediátrica. Allí, los médicos constataron la gravedad de las heridas y dispusieron su derivación al hospital pediátrico Humberto Notti, de Guaymallén, para una mejor asistencia especializada.
En horas del mediodía de este martes, un helicóptero sanitario partió desde San Rafael con el menor a bordo rumbo al Notti, acompañado por personal médico especializado.
Su estado de salud es reservado y se encuentra bajo atención permanente del equipo de quemados del hospital pediátrico.
De acuerdo a la información policial, la tía del pequeño —quien es su tutora legal— manifestó que el accidente ocurrió mientras cocinaba. La Fiscalía instruyó las actuaciones de rigor para ratificar, o no, que se trató de un hecho estrictamente accidental, como sostienen los primeros informes.