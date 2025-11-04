4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Pronóstico reservado

Video: trasladaron en helicóptero al Notti a un bebé quemado con agua hirviendo en San Rafael

El pequeño de un año sufrió graves quemaduras al derramarse agua caliente sobre su cuerpo. Fue derivado al hospital pediátrico en una aeronave sanitaria.

traslado helicoptero hospital Schestakow a Notti
Por Sitio Andino Policiales

Un bebé de un año resultó con quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de un grave accidente doméstico ocurrido el lunes por la noche en una vivienda del barrio El Molino, en San Rafael.

Según informaron fuentes policiales, el niño habría tirado accidentalmente una olla con agua hirviendo que se encontraba en la cocina de su hogar, provocándose lesiones de segundo y tercer grado.

Lee además
El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado
la universidad del aconcagua celebra sus 60 anos con un show a beneficio de la cooperadora del hospital notti
imperdible

La Universidad del Aconcagua celebra sus 60 años con un show a beneficio de la Cooperadora del Hospital Notti

De inmediato fue trasladado por sus familiares al hospital Schestakow, donde quedó internado en el área de Terapia Intensiva Pediátrica. Allí, los médicos constataron la gravedad de las heridas y dispusieron su derivación al hospital pediátrico Humberto Notti, de Guaymallén, para una mejor asistencia especializada.

Embed

Traslado aéreo de urgencia por un accidente doméstico en San Rafael

En horas del mediodía de este martes, un helicóptero sanitario partió desde San Rafael con el menor a bordo rumbo al Notti, acompañado por personal médico especializado.

Su estado de salud es reservado y se encuentra bajo atención permanente del equipo de quemados del hospital pediátrico.

De acuerdo a la información policial, la tía del pequeño —quien es su tutora legal— manifestó que el accidente ocurrió mientras cocinaba. La Fiscalía instruyó las actuaciones de rigor para ratificar, o no, que se trató de un hecho estrictamente accidental, como sostienen los primeros informes.

Hospital Notti 2.jpeg
El bebé quedó internado en el hospital Notti, con pronóstico reservado.

El bebé quedó internado en el hospital Notti, con pronóstico reservado.

Temas
Seguí leyendo

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Una familia de General Alvear pide ayuda para recuperar el equipo médico de su hijo

Tensión en Malargüe por enfrentamiento entre grupos de la UOCRA

La Patrulla de Rescate del Aconcagua cumple 30 años y así se prepara para nuevos desafíos

Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados

"Qué pasa con el alma en una muerte violenta": las escalofriantes búsquedas en redes de César Sena

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Pablo Laurta, cada vez más complicado: confirmaron que el remisero murió de un disparo

LO QUE SE LEE AHORA
Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Las Más Leídas

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

En la Provincia de Mendoza hay un muerto cada 48 horas por accidentes viales. 
preocupante

La alarmante cifra de muertos en accidentes viales en la Provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Es un plato sanador: la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió y hizo llorar a todos video
Emocionante

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

Te Puede Interesar

Diego Santilli y Manuel Adorni se sumaron al Gabinete Nacional. 
¿Infractores?

El proyecto de legisladores mendocinos qué dejaría a Manuel Adorni y Diego Santilli al borde de una sanción

Por Cecilia Zabala
El oficialismo festeja el triunfo logrado en la comisión de Presupuesto de Diputados. video
Diputados de la Nación

Con respaldo mendocino, el Gobierno logró que el Presupuesto 2026 se debata con el nuevo Congreso

Por Sitio Andino Política
La riña se produjo esta tarde en Malargüe. video
Terminó con heridos y destrozos

Tensión en Malargüe por enfrentamiento entre grupos de la UOCRA

Por Claudio Altamirano