30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
imperdible

La Universidad del Aconcagua celebra sus 60 años con un show a beneficio de la Cooperadora del Hospital Notti

Como cierre de las actividades previstas por un nuevo aniversario de la Universidad del Aconcagua, se presentará un espectáculo de gran nivel en el Teatro Mendoza.

universidad del aconcagua
Por Sitio Andino Sociedad

Como cierre de las celebraciones por el 60° aniversario de la Universidad del Aconcagua y el 30° aniversario de su Coro, el próximo sábado 1 de noviembre a las 21:30 h, el Teatro Mendoza será escenario de un espectáculo artístico de gran nivel visual y musical, a beneficio del hospital Notti.

El evento reunirá a destacados cantantes, músicos y artistas del medio, en una puesta escénica que combina la fuerza del canto coral con interpretaciones solistas de alto impacto.

Lee además
Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado
Oliver junto a su familia de General Alvear necesitan el aspirador urgentemente. video
Indignante robo en la vía pública

Una familia de General Alvear pide ayuda para recuperar el equipo médico de su hijo

El espectáculo, dirigido musicalmente por el maestro Ricardo Portillo y con la dirección artística, coreografías y puesta en escena a cargo de Hugo Moreno, combinará obras clásicas con temas emblemáticos de musicales de Disney, The Greatest Showman y Mamma Mia, entre otros.

“Será un varieté de musicales con una propuesta visual y sonora pensada para emocionar al público”, adelantó Moreno, quien destacó además el carácter solidario de la función: lo recaudado con las entradas será donado a la Cooperadora del Hospital Humberto Notti, uno de los centros pediátricos más importantes de Mendoza.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 10.20.24 AM

Entre los invitados especiales se destaca la participación del cantante lírico mendocino Franco Dalfovo, quien interpretará la banda sonora de la multipremiada película musical “The Greatest Showman”, llevando al escenario toda la energía, emoción y mensaje inspirador de este ícono del cine musical contemporáneo.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 10.20.24 AM (1)

El show es a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Pediátrico Humberto Notti.

Agendá

Sábado 1 de noviembre – 21:30 h

Función a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

Valor de la entrada: $10.000

Entradas disponibles en: www.entradaweb.com.ar

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Maipú: una niña de 2 años perdió su brazo

Una niña de dos años cayó a un canal de riego en San Martín y está grave

Por qué se festeja Halloween: origen y sentido de la fecha

La DGE confirmó un aumento exponencial de cesantías y exoneraciones a docentes

Experiencia Endeavor Cuyo 2025: Un espacio para inspirar, capacitar y conectar emprendedores

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Quini 6 repartió premios millonarios: cuánto ganaron los afortunados y los pozos que quedan

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Las Más Leídas

El momento del robo en un centro comercial de Guaymallén.
mechera

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025
viáticos

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

Tras el cierre, subastan la totalidad de los bienes de la fábrica de papas fritas Gonzalo. 
oficial

Tras el cierre, subastan todos los bienes de la fábrica de papas fritas Gonzalo

lfredo Cornejo no asistirá al encuentro con el presidente porque en su agenda figura un viaje a un destino internacional. 
Misión oficial

La prestigiosa ciudad a la que viajará Alfredo Cornejo, por lo que faltará al encuentro con Milei

Te Puede Interesar

La DGE confirmó un aumento exponencial de cesantías y exoneraciones a docentes.
Alerta

La DGE confirmó un aumento exponencial de cesantías y exoneraciones a docentes

Por Natalia Mantineo
PSJ Cobre Mendocino podría ser la única mina en producir cobre en Argentina. 
apuesta a esta industria

Mendoza busca su propia ley de regalías mineras, en plena reactivación del sector: qué plantea

Por Cecilia Zabala
El momento del robo en un centro comercial de Guaymallén.
mechera

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Por Pablo Segura