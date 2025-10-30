La Universidad del Aconcagua celebra sus 60 años con un show a beneficio de la Cooperadora del Hospital Notti

Como cierre de las celebraciones por el 60° aniversario de la Universidad del Aconcagua y el 30° aniversario de su Coro, el próximo sábado 1 de noviembre a las 21:30 h, el Teatro Mendoza será escenario de un espectáculo artístico de gran nivel visual y musical, a beneficio del hospital Notti .

El evento reunirá a destacados cantantes, músicos y artistas del medio, en una puesta escénica que combina la fuerza del canto coral con interpretaciones solistas de alto impacto.

El espectáculo, dirigido musicalmente por el maestro Ricardo Portillo y con la dirección artística, coreografías y puesta en escena a cargo de Hugo Moreno , combinará obras clásicas con temas emblemáticos de musicales de Disney, The Greatest Showman y Mamma Mia, entre otros.

“Será un varieté de musicales con una propuesta visual y sonora pensada para emocionar al público”, adelantó Moreno, quien destacó además el carácter solidario de la función: lo recaudado con las entradas será donado a la Cooperadora del Hospital Humberto Notti , uno de los centros pediátricos más importantes de Mendoza.

Entre los invitados especiales se destaca la participación del cantante lírico mendocino Franco Dalfovo, quien interpretará la banda sonora de la multipremiada película musical “The Greatest Showman”, llevando al escenario toda la energía, emoción y mensaje inspirador de este ícono del cine musical contemporáneo.

El show es a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Pediátrico Humberto Notti.

Agendá

Sábado 1 de noviembre – 21:30 h

Valor de la entrada: $10.000

Entradas disponibles en: www.entradaweb.com.ar