28 de octubre de 2025
Sitio Andino
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Sebastián tiene 17 años, vive en San Rafael y padece una escoliosis severa. Cada día se agrava su cuadro mientras esperan que Nación pague una deuda.

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna.

La mayor complicación hoy, es la espera de los insumos necesarios que no llegan, porque el Programa Incluir Salud de la Nación mantiene deudas con la empresa proveedora. Por eso Sebastián y su familia piden que esa situación se resuelva con urgencia para poder operarse y mejorar su calidad de vida y evitar riesgos mayores en otros órganos.

Belén Luna, madre de Sebastián, se refiere a la lucha que llevan juntos en la familia para conseguir la respuesta del Programa: "El problema persiste y la última novedad que recibieron fue que la empresa Ortopédica Alemana de Buenos Aires ya había comprado el insumo. Sin embargo, al contactar a la ortopedia, la madre obtuvo una respuesta desoladora: “Yo me comunico con Ortopédica Alemana y me dicen que la Nación tiene una deuda con ellos, y que hasta que esa deuda no la paguen, el insumo no lo van a mandar”.

La columna de Sebastián, el joven de San Rafael que padece Escoliosis Severa

image

Mientras, la salud de Sebastián se deteriora, lo que ha elevado el riesgo y la complejidad de la intervención: “Era una sola operación, y ahora en el 2025 ya se sumaron tres operaciones, por lo que se ha seguido desviando su columna”, lamentó su madre.

Por su parte, Sebastián cuenta: "Es fea esta enfermedad, porque no podés hacer nada directamente, yo quisiera ayudar a mis viejos yendo a trabajar, pero no lo puedo hacer, jugar a la pelota tampoco o limpiando en mi casa colaborando con mi madre y no puedo, sí hago algo me duele la espalda y a la noche no puedo dormir. En la escuela todos me ayudan mucho, especialmente la directora. Me gustaría terminar la escuela y estudiar peluquería, me gusta mucho y voy a empezar a estudiar".

Sebastián y su madre Belén contaron su historia a Noticiero Andino de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: SEBASTIÁN TIENE ESCOLIOSIS SEVERA Y ESPERA 3 CIRUGÍAS

¿Qué tipo de enfermedad es la Escoliosis Severa?

La escoliosis severa es una curvatura anormal de la columna vertebral que supera los 40 grados y puede causar síntomas como dolor, rigidez, desequilibrios posturales y problemas respiratorios en casos extremos. El tratamiento puede incluir fisioterapia, uso de corsés o cirugía, dependiendo de la gravedad, el progreso de la deformidad y la edad del paciente.

image

Tratamiento para la Escoliosis Severa

El tratamiento para la escoliosis severa es la cirugía de fusión vertebral, que consiste en corregir la curvatura de la columna con varillas de metal, ganchos y tornillos, y unir las vértebras afectadas con injertos óseos. Después de la cirugía, es probable que se necesite usar un corsé y seguir un período de rehabilitación.

  • Cirugía de fusión vertebral

Procedimiento: Se realiza un corte en la espalda, el abdomen o debajo de las costillas. Se colocan varillas de metal, tornillos y ganchos para enderezar la columna mientras el hueso sana. En algunos casos, se pueden extirpar articulaciones de la columna que forman parte de la deformidad.

Rehabilitación: Tras la operación, es posible que se necesite usar un corsé durante varios meses. La recuperación puede ser prolongada y requiere paciencia y seguimiento estricto de las instrucciones médicas para una mejoría completa.

  • Consideraciones adicionales

Escoliosis severa: se considera una curvatura que supera los 50 grados, la cual puede causar dolor y empeorar en la vida adulta si no se trata.

Fisioterapia y ejercicios: aunque no curan la escoliosis severa, pueden ayudar a mantener la flexibilidad, fortalecer los músculos y mejorar la postura, y a menudo se recomiendan junto con otros tratamientos, especialmente después de la cirugía.

Dolor: el dolor puede tratarse con medicamentos analgésicos, y en algunos casos, se pueden considerar inyecciones para aliviar el dolor nervioso a corto plazo.

