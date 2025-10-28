Una familia de General Alvear pide ayuda para recuperar el equipo médico de su hijo

Oliver es un pequeño de General Alvear de tres años , producto de un inconveniente que tuvo al nacer, tiene una traqueotomía , por lo que utiliza a diario un aspirador a batería , elemento vital para ayudarlo a respirar con normalidad.

Este aparato sufrió un robo el último domingo en calle Buenos Aires del auto de la familia Moreno. Yamila y Fernando son los papás del niño que piden imperiosamente recuperar el aspirador que es un préstamo del Hospital Pedriático Dr. Humberto Notti , Oli lo necesita de manera urgente.

Yamil cuenta a Noticiero Andino, como se dieron los hechos: "Fuimos a hacer un paseo con la familia a General Alvear, dejamos el auto en calle Buenos Aires, dimos una vuelta rápido y regresamos al vehículo por el frío que y nos dimos cuenta de que habían roto el vidrio, se llevaron un aspirador a batería que estaba en un bolso que es caserito a mano de jean. Oliver lo necesita urgente, porque él produce muchos mocos y este utensilio le permite aspirar diariamente y no sirve para otra cosa, solamente para su patología".