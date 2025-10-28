28 de octubre de 2025
Sitio Andino
Indignante robo en la vía pública

Una familia de General Alvear pide ayuda para recuperar el equipo médico de su hijo

Oliver, de General Alvear, depende del aspirador a batería todos los días. Rompieron el auto y se llevaron el bolso donde estaba guardado.

Oliver junto a su familia de General Alvear necesitan el aspirador urgentemente.

Por Sitio Andino Departamentales

Oliver es un pequeño de General Alvear de tres años, producto de un inconveniente que tuvo al nacer, tiene una traqueotomía, por lo que utiliza a diario un aspirador a batería, elemento vital para ayudarlo a respirar con normalidad.

Este aparato sufrió un robo el último domingo en calle Buenos Aires del auto de la familia Moreno. Yamila y Fernando son los papás del niño que piden imperiosamente recuperar el aspirador que es un préstamo del Hospital Pedriático Dr. Humberto Notti, Oli lo necesita de manera urgente.

Yamil cuenta a Noticiero Andino, como se dieron los hechos: "Fuimos a hacer un paseo con la familia a General Alvear, dejamos el auto en calle Buenos Aires, dimos una vuelta rápido y regresamos al vehículo por el frío que y nos dimos cuenta de que habían roto el vidrio, se llevaron un aspirador a batería que estaba en un bolso que es caserito a mano de jean. Oliver lo necesita urgente, porque él produce muchos mocos y este utensilio le permite aspirar diariamente y no sirve para otra cosa, solamente para su patología".

Un pedido de solidaridad en General Alvear para que "devuelvan" lo sustraído

Embed - PEDIDO DESESPERADO: LE ROBARON EL ASPIRADOR QUE SU HIJO NECESITA PARA RESPIRAR

