General Alvear suma cursos de alambrador y drones con rápida salida laboral

El Intendente de General Alvear Alejandro Molero firmó un convenio junto al Ministerio de Educación de la provincia y UGACOOP para incorporar nuevas ofertas formativas vinculadas al desarrollo productivo local. La iniciativa contempla la implementación de cursos de alambrador y manejo de drones , pensados para brindar herramientas concretas con rápida inserción laboral.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar , destacó que se trata de propuestas alineadas con las necesidades del sector productivo. “Son dos demandas concretas y cursos cortos con salida inmediata laboral para los chicos ”, explicó, al tiempo que subrayó el rol clave de la educación en el desarrollo de los territorios.

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Por su parte, el rector de IDESA-UGACOOP, Carlos Raimondi, valoró la incorporación de estas capacitaciones y confirmó que en las próximas semanas comenzará una nueva edición.

“Siempre que podamos agregarle alguna oferta educativa a General Alvear, bienvenido sea”, señaló, y adelantó que los cursos estarán disponibles en breve .

Tecnología aplicada a la producción

La propuesta también incluye la incorporación de equipamiento específico y la realización de una demostración práctica hacia fin de año, donde los participantes podrán mostrar lo aprendido, especialmente en el uso de drones aplicados a la producción.

Educación y trabajo, un eje central

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo el vínculo entre educación y empleo, a través de acciones coordinadas con la provincia y las instituciones locales.

El objetivo es generar más oportunidades para los vecinos, con formación vinculada a las demandas reales del mercado laboral.