General Alvear suma cursos de alambrador y drones con rápida salida laboral

El Intendente de General Alvear Alejandro Molero firmó un convenio junto al Ministerio de Educación de la provincia y UGACOOP para incorporar nuevas ofertas formativas vinculadas al desarrollo productivo local. La iniciativa contempla la implementación de cursos de alambrador y manejo de drones, pensados para brindar herramientas concretas con rápida inserción laboral.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, destacó que se trata de propuestas alineadas con las necesidades del sector productivo. “Son dos demandas concretas y cursos cortos con salida inmediata laboral para los chicos”, explicó, al tiempo que subrayó el rol clave de la educación en el desarrollo de los territorios.
Nuevas oportunidades para el departamento de General Alvear
Por su parte, el rector de IDESA-UGACOOP, Carlos Raimondi, valoró la incorporación de estas capacitaciones y confirmó que en las próximas semanas comenzará una nueva edición.
“Siempre que podamos agregarle alguna oferta educativa a General Alvear, bienvenido sea”, señaló, y adelantó que los cursos estarán disponibles en breve.
Tecnología aplicada a la producción
La propuesta también incluye la incorporación de equipamiento específico y la realización de una demostración práctica hacia fin de año, donde los participantes podrán mostrar lo aprendido, especialmente en el uso de drones aplicados a la producción.
Educación y trabajo, un eje central
De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo el vínculo entre educación y empleo, a través de acciones coordinadas con la provincia y las instituciones locales.
El objetivo es generar más oportunidades para los vecinos, con formación vinculada a las demandas reales del mercado laboral.