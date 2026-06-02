2 de junio de 2026
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Sitio Andino
Historia de vida

La historia de vida de César Pérez, el afilador que trabaja por las calles de General Alvear

Es una de esas historia de vida que sobrevive en las calles del interior mendocino: la de un trabajador que, con dedicación y perseverancia, sigue apostando a un oficio tradicional.

César Pérez y su historia de vida.

César Pérez y su historia de vida.

Por Sitio Andino Departamentales

En NOTICIERO ANDINO de General Alvear conocemos la historia de vida de César Pérez, un alvearense que todos los días sale a recorrer las calles con una misión sencilla pero valiosa: ganarse la vida trabajando como afilador.

Con su bicicleta en General Alvear y una moto para llegar a otros puntos de la región, César mantiene vivo un oficio tradicional que con el paso de los años se ha vuelto cada vez menos frecuente, pero que sigue siendo indispensable para muchas familias.

Un silbido que ya es parte del paisaje de General Alvear

Su llegada suele anunciarse de una manera muy particular. No necesita carteles ni publicidad. Un silbido alcanza para que los vecinos sepan que César está cerca.

"Ando por las calles silbateando y ahí la gente me llama", contó durante la entrevista realizada por NOTICIERO ANDINO.

Ese sonido característico ya forma parte de la vida cotidiana de muchos barrios, donde los vecinos lo reconocen rápidamente y aprovechan para afilar cuchillos, tijeras y distintas herramientas.

Un oficio que resiste el paso del tiempo

Mientras muchas actividades tradicionales han ido desapareciendo, César continúa apostando por un trabajo que aprendió y perfeccionó con los años.

Su rutina lo lleva a recorrer largas distancias, conversar con los vecinos y ofrecer un servicio que todavía conserva una importante demanda en hogares, comercios y emprendimientos de la región.

Trabajo, humildad y reconocimiento

Más allá del oficio, quienes conocen a César destacan su esfuerzo diario, su honestidad y la dedicación con la que desarrolla su labor.

Con el tiempo, se convirtió en una figura conocida y apreciada por los vecinos de General Alvear, que valoran no solo la calidad de su trabajo, sino también la forma en que se gana la vida.

La historia de César Pérez es una de esas historias simples que reflejan el valor del trabajo cotidiano, la cultura del esfuerzo y la importancia de mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad de nuestras comunidades.

Embed - CESAR PÉREZ DE OFICIO AFILADOR

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