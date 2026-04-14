Cultura en General Alvear: presentan la nueva novela de José Niemetz

El oriundo de General Alvear José Niemetz presenta su nueva novela.

Por Sitio Andino Departamentales







El escritor nacido en General Alvear José Niemetz, licenciado en Letras por la UNCuyo, librero y profesor de literatura, vuelve a la escena literaria con una nueva propuesta: su novela “Como abrazado a un rencor”, publicada en formato digital en diciembre de 2025.

La obra, que combina humor y fantasía, narra la historia de una mujer judía polaca marcada por un pasado atravesado por los pogroms y un presente en los burdeles porteños, al ritmo de un tango canyengue.

El relato se construye a partir de una memoria familiar transmitida de manera oral, un recurso que, como en trabajos anteriores del autor, logra atrapar a los lectores con giros narrativos y condimentos extraordinarios.

Niemetz, ganador del Premio Clarín de Novela en 2018, continúa así consolidando su trayectoria con una historia que mezcla identidad, memoria y ficción. La presentación oficial del libro se realizará este viernes 17 en el Cine Teatro Antonio Lafalla, en General Alvear.

José Niemetz, oriundo de General Alvear presenta su nueva novela Embed - “COMO ABRAZADO A UN RENCOR” EL NUEVO LIBRO DE JOSÉ NIEMETZ