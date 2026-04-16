16 de abril de 2026
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General Alvear

General Alvear instalará cámaras de seguridad en todas las escuelas

El intendente Alejandro Molero anunció el proyecto con aval provincial y planteó la necesidad de adaptar normas para implementar el sistema en los establecimientos.

El intendente Alejandro Molero anunció que avanzarán con la instalación de cámaras de seguridad en todas las escuelas de General Alvear.

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El anuncio de Alejandro Molero

Molero visitó esta mañana el Centro de Monitoreo de cámaras de seguridad para evaluar la factibilidad técnica y operativa del sistema. "La decisión política es inquebrantable. Brindar seguridad en una escuela es invertir en educación", señaló y aseguró que el proyecto tiene el visto bueno del ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

"Un alumno, así como el personal docente y no docente que se siente verdaderamente cuidado, puede enseñar y aprender con mayor tranquilidad. Las cámaras tendrán un fin preventivo y de cuidado, permitiendo que quienes forman parte de la vida escolar se sientan a salvo dentro del establecimiento, y que los padres tengan la seguridad de que sus hijos están protegidos", expresó Molero.

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El intendente Alejandro Molero visitó el Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad y anunció que instalarán estos dispositivos en las escuelas.

El intendente Alejandro Molero visitó el Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad y anunció que instalarán estos dispositivos en las escuelas.

Enfoque

En tanto, Molero se refirió a los posibles escollos legales para la implementación de cámaras en los colegios y llamó a modernizar la legislación vigente. "Sabemos que estamos innovando y que, si hay algunas normas que modificar o adecuar, vamos a sentarnos a trabajar en ello junto a la Provincia".

"El Estado tiene que ser ágil; la burocracia administrativa nunca puede ser un impedimento cuando lo que está en juego es cuidar a nuestros alumnos y a nuestro personal encargado de la educación", afirmó.

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