14 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

General Alvear eligió por primera vez a la Flor Departamental de la Tradición

Magalí Aguilera, representante del Centro Tradicionalista “Los Arrieros” de Bowen, fue la elegida en un evento que reunió a centros tradicionalistas y puso en valor las raíces culturales de General Alvear.

Magalí Aguilera, primera soberana de la Flor de la Tradición en General Alvear.

Magalí Aguilera, primera soberana de la Flor de la Tradición en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

El Paseo de los Artesanos fue escenario de un hecho histórico para General Alvear: la primera edición de la elección de la Flor Departamental de la Tradición, una propuesta que busca fortalecer y visibilizar las raíces culturales del departamento.

La jornada contó con la presencia del intendente Alejandro Molero y reunió a distintos centros tradicionalistas, cuyas representantes fueron evaluadas en aspectos vinculados a la cultura, la identidad y las costumbres locales.

Lee además
El oriundo de General Alvear José Niemetz presenta su nueva novela. video

De General Alvear al mundo: el escritor premiado que vuelve con una novela imperdible
Denuncia de abuso sexual causa revuelo en General Alvear. 

Grave denuncia de abuso sexual en una escuela de General Alvear

Un nuevo espacio de encuentro y celebración en General Alvear

La gran protagonista de la tarde fue Magalí Aguilera, representante del Centro Tradicionalista “Los Arrieros” de Bowen, quien se consagró como la primera Flor Departamental de la Tradición. “Orgullosa de lo que pude lograr” y “es un orgullo poder representar nuestras tradiciones”, expresó tras la elección.

Desde la organización, el presidente de la Federación Gaucha de General Alvear, Walter Lucero, destacó que “superamos las expectativas” y aseguró que “el objetivo se ha logrado”. En la misma línea, Bruno Ropel, de la Federación Gaucha de Mendoza, remarcó la importancia de “trabajar mucho por conservar nuestra tradición y nuestra identidad”.

De esta manera, General Alvear suma un nuevo espacio de encuentro y celebración, dando un paso clave en el fortalecimiento del tradicionalismo y la participación comunitaria.

Magali Aguilera la primera Flor de la Tradición en General Alvear

Embed - MAGALI AGUILERA ES LA NUEVA FLOR DE LA TRADICIÓN

Temas
Seguí leyendo

General Alvear apuesta a la formación: llegan cursos de drones y alambradores

"Estufas chuncanas": el ingenioso invento solidario para calentar el hogar que ya llegó a Mendoza

Alerta en General Alvear: denuncian invasión de víboras venenosas en Punta del Agua

Entre asado, música y producción: así se vivió el Día de Campo en Alvear

¡Una luz en el camino! Mauricio Páez repitió y se quedó con la Vuelta de Alvear

Los chacales de General Alvear y un repaso por la historia negra de Mendoza

Entre tradiciones, locro y anuncios, General Alvear ya vive el clima de la Fiesta de la Ganadería

Energía solar en los puestos rurales: el plan ganadero para el campo mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso norte a la ciudad de Malargüe. video

En Malargüe buscan evitar accidentes en "esquina compleja" de zona escolar

Las Más Leídas

Qué son las estufas chuncanas y cómo ayudan a combatir el frío en General Alvear video

"Estufas chuncanas": el ingenioso invento solidario para calentar el hogar que ya llegó a Mendoza

El músico tenía 64 años. video

Dolor en la cultura mendocina: a los 64 años, falleció Felipe Staiti

Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa video

El curioso motivo por el cual hoy se festeja el Día Mundial de la Cuántica

El hombre de 33 años fue asesinado a balazos en su casa de la Cuarta Sección de Ciudad video

¿Homicidio por encargo o falta de pruebas? Cinco hombres enfrentan un juicio por jurados en Mendoza

Impactante. Así quedó el auto tras el accidente vial. 

Impactante accidente vial dejó un muerto en Maipú