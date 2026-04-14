General Alvear eligió por primera vez a la Flor Departamental de la Tradición

Magalí Aguilera, primera soberana de la Flor de la Tradición en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







El Paseo de los Artesanos fue escenario de un hecho histórico para General Alvear: la primera edición de la elección de la Flor Departamental de la Tradición, una propuesta que busca fortalecer y visibilizar las raíces culturales del departamento.

La jornada contó con la presencia del intendente Alejandro Molero y reunió a distintos centros tradicionalistas, cuyas representantes fueron evaluadas en aspectos vinculados a la cultura, la identidad y las costumbres locales.

Un nuevo espacio de encuentro y celebración en General Alvear La gran protagonista de la tarde fue Magalí Aguilera, representante del Centro Tradicionalista “Los Arrieros” de Bowen, quien se consagró como la primera Flor Departamental de la Tradición. “Orgullosa de lo que pude lograr” y “es un orgullo poder representar nuestras tradiciones”, expresó tras la elección.

Desde la organización, el presidente de la Federación Gaucha de General Alvear, Walter Lucero, destacó que “superamos las expectativas” y aseguró que “el objetivo se ha logrado”. En la misma línea, Bruno Ropel, de la Federación Gaucha de Mendoza, remarcó la importancia de “trabajar mucho por conservar nuestra tradición y nuestra identidad”.

De esta manera, General Alvear suma un nuevo espacio de encuentro y celebración, dando un paso clave en el fortalecimiento del tradicionalismo y la participación comunitaria. Magali Aguilera la primera Flor de la Tradición en General Alvear Embed - MAGALI AGUILERA ES LA NUEVA FLOR DE LA TRADICIÓN