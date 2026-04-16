16 de abril de 2026
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General Alvear

Falta de médicos en General Alvear: reabrieron residencias y buscan profesionales para Bowen

Desde el área sanitaria reconocieron dificultades para cubrir cargos, especialmente en especialidades y en el microhospital de Bowen en General Alvear.

Falta de médicos en General Alvear.

Falta de médicos en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La falta de médicos, especialmente de especialistas, continúa siendo una problemática que se sostiene en el tiempo en General Alvear. La escasez de profesionales en distintas áreas y las dificultades económicas son algunos de los factores que influyen en este escenario.

El jefe del área sanitaria local, Marcos Domenech, se refirió a la situación y reconoció las complicaciones actuales para cubrir cargos en el sistema de salud, en particular en el interior del departamento.

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Dificultades para cubrir vacantes en Bowen

Uno de los puntos más críticos es el Microhospital de Bowen, donde, según indicó el funcionario, resulta complejo conseguir un médico que pueda desempeñarse en ese establecimiento. La falta de profesionales en zonas más alejadas continúa siendo uno de los principales desafíos para garantizar la atención sanitaria.

Medidas para revertir la situación

En este contexto, Domenech destacó que se volvieron a abrir las residencias en el Hospital Enfermeros Argentinos, como una estrategia para atraer nuevos profesionales y fortalecer el sistema de salud local. Sin embargo, reconoció que la problemática persiste y que se trata de una situación compleja que requiere soluciones a largo plazo.

Un problema que se sostiene en el tiempo

La falta de médicos y especialistas no es nueva en el departamento y responde a múltiples factores, entre ellos la disponibilidad de profesionales y las condiciones económicas. En este sentido, desde el área sanitaria advierten que es necesario continuar trabajando en políticas que permitan garantizar el acceso a la salud en todo el territorio.

Cubrir cargos en el sistema de salud

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