4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre.

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 4 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del martes 4 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Con un ánimo optimista y perseverante, te sentirás con la fuerza para encarar nuevas actividades de trabajo. Es un momento ideal para agilizar trámites pendientes. En el plano económico, evita gastos superfluos para mantener la estabilidad. En lo sentimental, sé discreto y no cuentes conflictos íntimos.

Lee además
Astrología semanal: ¿qué signo se reconcilia con su pareja?
Amor y energías

Astrología semanal: ¿qué signo se reconcilia con su pareja?
Conocé el horóscopo para este lunes 3 de noviembre: qué dicen los astros para los signos
Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 3 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Sientes una mayor disposición para activar proyectos, movimientos intelectuales y laborales. El factor económico comenzará a mejorar paulatinamente. No compliques el desarrollo de tus tareas y respeta la experiencia de los demás. En el amor, deja de lado tu desconfianza para disfrutar plenamente de la alegría de vivir y amar.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Tu mundo profesional y laboral se ve favorecido: el Sol en armonía facilita la concreción de proyectos, firmas y nuevos acuerdos. Sin embargo, en lo personal, no será un día tan tranquilo; no te dejes pisotear en el trabajo y no te calles tu malestar. Si hay sospechas en el amor, investiga con calma antes de alterarte.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Este día es una etapa de aprendizaje donde las circunstancias te mostrarán como un espejo tus propios miedos y deseos. En lo laboral, se destacan tus habilidades personales. En lo sentimental, tendrás claridad y control para tomar decisiones correctas en cuanto al dinero e inversiones. Camina más para tu salud.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Ingresas en un período de reestructuración y profunda limpieza de asuntos del pasado. En el amor, la Luna marca una nueva etapa que invita a cambiar actitudes negativas por placer y libertad. En lo laboral, tu jornada será positiva, sin altibajos, y te entusiasma la perspectiva de un nuevo negocio.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Es vital que pongas límites a las personas que intentan manejarte a su antojo. Este cambio de actitud te dará paz interior y más beneficios. Necesitas serenidad y dejar de cerrar los ojos a situaciones que te perjudican. Reconocer tus errores te interesa.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Venus en tensión te invita a ordenar tus pensamientos y emociones y medir tus reacciones. Estás en un momento adecuado para tomar iniciativas importantes que mejoren tu trabajo y asuntos personales. El amor será tu mejor estímulo, ya que el planeta Venus protege tu felicidad en este día.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Aprovecha el tránsito del Sol en tu signo para tomar decisiones importantes que te ayuden a alcanzar mayor madurez y responsabilidad hacia tus deseos. El mejor día de la semana para ti en términos de trabajo está activo, lo que favorece el cierre de ciclos con firmeza.

horoscopo.jpg
Conocé el horóscopo para el día de hoy: qué dicen los astros para los signos.

Conocé el horóscopo para el día de hoy: qué dicen los astros para los signos.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Con la Luna en tu signo, te llenas de optimismo y tienes una mayor capacidad de proyección. Son días propicios para todo lo relacionado con viajes. Aprovecha el tránsito de Venus en tu signo para trabajar en tu estima y valor personal, acercándote al merecimiento y bienestar.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Estás en un momento ideal para realizar un gran cambio en cómo te involucras contigo mismo y el mundo. Serán días importantes para la toma de decisiones que afectarán tu vida a mediano y largo plazo. Te destacarán tus habilidades personales y asumirás un rol protagónico gracias a tus buenas ideas.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Estarás rodeado de trabajo, pero tus energías no fallarán para cumplir con tus compromisos. Asumirás el mando en tu hogar y en el trabajo. Serás más selectivo con tus amistades, dejando solo a quienes te permiten vincularte desde tu yo más auténtico.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tu jornada se desarrolla en forma normal y sin altibajos. No seas obstinado y haz lo que te propongas con el corazón y sin prisa. Deja la tendencia a creer que todo lo puedes o sabes y vive en la realidad. Las decisiones que tomes hoy jugarán un papel importante en tu vida, confiando en tu talento y valentía.

Temas
Seguí leyendo

Astrología: qué signo necesita un descanso urgente esta semana

Conocé el horóscopo para este viernes 31 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: cuál es el signo que recibe una propuesta laboral esta semana

Conocé el horóscopo para este jueves 30 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: 3 signos que vivirán una semana inolvidable en el amor

Conocé el horóscopo para este martes 28 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: los 3 signos con más posibilidades de encontrar el amor esta semana

Qué plantas sembrar en Mendoza en noviembre y por qué hacerlo

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

Te Puede Interesar

Minería en Mendoza: buscan iniciar la exploración de litio en las Salinas El Diamante.
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

Por Cecilia Zabala
Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción.
Economía

Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción

Por Marcelo López Álvarez
El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza
La historia que aún duele

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro