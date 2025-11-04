Plantas peligrosas: cuál evitar en casa si convives con gatos
En la jardinería doméstica, algunas plantas pueden afectar la salud de tu mascota. Descubrí cuál representa un riesgo real.
Existen algunas especies de plantas muy comunes en los jardines de Mendoza pero que sin embargo representan un verdadero peligro para algunos animales. Si hay gatos en el hogar, es clave saber qué especies pueden resultar tóxicas. Algunas flores populares pueden causar malestar significativo, por lo que es necesario elegir con cuidado qué cultivar o colocar en interiores.
La planta más peligrosa para gatos: la peonía
Aunque sus flores son vistosas y decorativas, la peonía es una planta tóxica para los gatos. Esta especie contiene un compuesto natural llamado paeonol, presente sobre todo en la corteza de los tallos. Si el gato mastica partes de la planta, puede sufrir vómitos, diarrea y decaimiento, síntomas que pueden preocupar especialmente si se trata de animales pequeños o mayores.
En Mendoza, su presencia se ha vuelto común en jardines y arreglos florales. Sin embargo, la recomendación de especialistas en bienestar animal es clara: si convives con felinos, lo mejor es evitar tener peonías en macetas, canteros o floreros dentro de la casa. La prevención es simple y evita visitas innecesarias a la veterinaria.
Jardinería y plantas: alternativas seguras para el hogar
Quienes aman la jardinería no tienen por qué renunciar a un espacio verde. Existen muchas plantas seguras para hogares con gatos, que no irritan ni provocan intoxicaciones si el animal decide olfatear o morder alguna hoja.
Algunas opciones recomendadas:
Lavanda
Caléndula
Helechos no tóxicos (como el helecho de Boston)
Bambú de la suerte
Catnip o hierba gatera
Estas especies ayudan a decorar sin comprometer la salud del felino, y muchas incluso estimulan su bienestar.
Otro riesgo importante: los lirios
Si bien las peonías pueden causar malestar digestivo, los lirios son aún más peligrosos para los gatos. Todas sus partes —hojas, flores, tallo, polen e incluso el agua de los floreros— pueden ocasionar daño renal severo. A diferencia de lo que sucede con los perros, donde el impacto suele ser leve, en felinos la intoxicación puede ser fatal si no se actúa rápidamente.
Los síntomas suelen aparecer pocas horas después del contacto: vómitos, falta de apetito, cansancio y aumento de la sed. La atención veterinaria debe ser inmediata, ya que el daño renal puede volverse irreversible en menos de un día.