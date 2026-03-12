Qué pasa si pongo un frasco con romero en el dormitorio de casa: el efecto que pocos conocen

El romero ha sido utilizado desde hace décadas por sus múltiples propiedades. Sin embargo, pocos saben que colocarlo en un frasco de vidrio dentro del dormitorio de casa puede generar efectos positivos. Te contamos por qué cada vez se hace más popular este hábito.
Por qué cada vez más personas ponen un frasco de romero en el dormitorio de casa
Según TyC Sports, colocar un frasco con romero en el dormitorio puede tener efectos sorprendentes que pocos conocen. Su aroma natural ayuda a crear un ambiente relajante, reduciendo el estrés del día y generando una sensación de calma antes de dormir.
Además, el romero tiene una fragancia fresca que favorece la concentración y la claridad mental. Por eso, muchas personas también lo colocan en espacios de estudio o trabajo, disfrutando de su perfume suave sin que resulte invasivo.
Para aprovechar sus beneficios, basta con poner algunas ramas frescas en un frasco con agua y ubicarlo en algún lugar del dormitorio, lejos de la cama. No es necesario hervirlo ni usar aceites esenciales: es una forma simple, natural y económica de aromatizar el ambiente y mejorar tu descanso.