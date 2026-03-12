12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Casa

Qué pasa si pongo un frasco con romero en el dormitorio de casa: el efecto que pocos conocen

Descubrí por qué colocar un frasco con romero en tu dormitorio de casa puede traer efectos positivos y por qué este sencillo hábito se volvió tan popular.

Qué pasa si pongo un frasco con romero en el dormitorio: el efecto que pocos conocen

Qué pasa si pongo un frasco con romero en el dormitorio: el efecto que pocos conocen

 Por Juan Pablo Strappazzon

El romero ha sido utilizado desde hace décadas por sus múltiples propiedades. Sin embargo, pocos saben que colocarlo en un frasco de vidrio dentro del dormitorio de casa puede generar efectos positivos. Te contamos por qué cada vez se hace más popular este hábito.

frasco con romero (2)
Lo que nadie te contó sobre poner un frasco con romero en tu dormitorio de casa

Lo que nadie te contó sobre poner un frasco con romero en tu dormitorio de casa

Por qué cada vez más personas ponen un frasco de romero en el dormitorio de casa

Según TyC Sports, colocar un frasco con romero en el dormitorio puede tener efectos sorprendentes que pocos conocen. Su aroma natural ayuda a crear un ambiente relajante, reduciendo el estrés del día y generando una sensación de calma antes de dormir.

Lee además
Por qué los bancos no financian el 100% del valor de la propiedad.

¿Cuánto financian los bancos en un crédito hipotecario?
Piden la solidaridad de los mendocinos para poder reconstruir un hogar para sus hijos video
Pedido urgente

"Perdimos todo": el drama de una familia de Godoy Cruz tras el derrumbe de su casa durante la tormenta

Además, el romero tiene una fragancia fresca que favorece la concentración y la claridad mental. Por eso, muchas personas también lo colocan en espacios de estudio o trabajo, disfrutando de su perfume suave sin que resulte invasivo.

Para aprovechar sus beneficios, basta con poner algunas ramas frescas en un frasco con agua y ubicarlo en algún lugar del dormitorio, lejos de la cama. No es necesario hervirlo ni usar aceites esenciales: es una forma simple, natural y económica de aromatizar el ambiente y mejorar tu descanso.

Temas
Seguí leyendo

Por qué algunas personas eligen no teñirse el pelo y lucir canas, según la psicología

Chile avanza en la regulación de apuestas deportivas mientras persisten las fugas de capital

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué los bancos no financian el 100% del valor de la propiedad.

¿Cuánto financian los bancos en un crédito hipotecario?

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado video

Golpe de suerte en San Rafael: el agenciero que vendió el Quini 6 millonario espera al ganador

El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Videos y fotos: impactante incendio en un casino de San Martín moviliza a varias dotaciones de bomberos