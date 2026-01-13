Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó

Normalmente tenemos hielo y sal en casa, ya que son de uso común. Sin embargo, pocos conocen un truco casero que combina ambos y que puede generar un efecto sorprendente, muy útil en días de mucho calor o reuniones inesperadas.
Normalmente tenemos hielo y sal en casa, ya que son de uso común. Sin embargo, pocos conocen un truco casero que combina ambos y que puede generar un efecto sorprendente, muy útil en días de mucho calor o reuniones inesperadas.
Según información de TN, mezclar hielo con sal es un método poco conocido pero muy efectivo para enfriar bebidas mucho más rápido que usando solo hielo.
Cuando agregás sal al hielo, sucede algo curioso: la sal hace que el hielo se derrita más rápido de lo habitual. Para que esto ocurra, el hielo necesita absorber calor de lo que lo rodea, como las botellas o latas que estén en contacto con la mezcla. Ese intercambio de calor provoca que las bebidas se enfríen en menos tiempo y a una temperatura más baja que con hielo solo.
Este truco resulta especialmente útil para reuniones improvisadas, picnics, días de calor o visitas inesperadas, ya que permite tener las bebidas frías en cuestión de minutos sin necesidad de un freezer.
