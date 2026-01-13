13 de enero de 2026
Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó

Todos tenemos hielo y sal en casa, pero pocos conocen el truco casero que los combina para lograr un efecto sorprendente y muy útil.

Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó
Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó
 Por Juan Pablo Strappazzon

Normalmente tenemos hielo y sal en casa, ya que son de uso común. Sin embargo, pocos conocen un truco casero que combina ambos y que puede generar un efecto sorprendente, muy útil en días de mucho calor o reuniones inesperadas.

El secreto de mezclar hielo con sal que sorprende a todos

Según información de TN, mezclar hielo con sal es un método poco conocido pero muy efectivo para enfriar bebidas mucho más rápido que usando solo hielo.

Cuando agregás sal al hielo, sucede algo curioso: la sal hace que el hielo se derrita más rápido de lo habitual. Para que esto ocurra, el hielo necesita absorber calor de lo que lo rodea, como las botellas o latas que estén en contacto con la mezcla. Ese intercambio de calor provoca que las bebidas se enfríen en menos tiempo y a una temperatura más baja que con hielo solo.

bebidas en hielo
El truco casero para enfriar tus bebidas más rápido usando hielo y sal

El truco casero para enfriar tus bebidas más rápido usando hielo y sal

Este truco resulta especialmente útil para reuniones improvisadas, picnics, días de calor o visitas inesperadas, ya que permite tener las bebidas frías en cuestión de minutos sin necesidad de un freezer.

