Ni para suerte ni protección: por qué recomiendan mezclar limón con sal en casa

Por Juan Pablo Strappazzon







En casa, muchos ingredientes que tenemos a mano pueden generar resultados sorprendentes al combinarse. Si buscás una forma de limpiar de manera segura y sencilla, la mezcla de limón con sal se presenta como una opción efectiva. Mirá todos los detalles.

limón, sal Para esto sirve la mezcla de limón con sal Cómo sacar el máximo provecho de la mezcla de limón y sal La mezcla de limón y sal se ha convertido en un aliado natural para la limpieza de la casa. Económica y fácil de preparar, permite mantener tus objetos impecables sin recurrir a productos químicos agresivos.

El limón, con su acidez natural, actúa como desinfectante y eliminador de bacterias, además de neutralizar malos olores en segundos. La sal, por su parte, remueve suciedad, grasa y manchas difíciles sin dañar las superficies. Combinados, crean un limpiador casero potente y seguro.

Esta preparación se puede usar directamente sobre tablas de cortar, utensilios, mesadas, hornallas y baldosas, dejando todo brillante y libre de olores. También resulta ideal para metales, griferías, piletas y ollas con residuos difíciles: solo frotá la mezcla y verás cómo desaparecen la suciedad y las manchas más persistentes.

En definitiva, la mezcla de estos ingredientes se presenta como una alternativa práctica y económica para mantener la limpieza del hogar. No te quedes solo con este consejo: explorá más notas con soluciones prácticas para tu día a día. / TN

