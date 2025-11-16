Ni para suerte ni protección: por qué recomiendan mezclar limón con sal en casa

En casa, muchos ingredientes que tenemos a mano pueden generar resultados sorprendentes al combinarse. Si buscás una forma de limpiar de manera segura y sencilla, la mezcla de limóncon sal se presenta como una opción efectiva. Mirá todos los detalles.
Cómo sacar el máximo provecho de la mezcla de limón y sal
La mezcla de limón y sal se ha convertido en un aliado natural para la limpieza de la casa. Económica y fácil de preparar, permite mantener tus objetos impecables sin recurrir a productos químicos agresivos.
El limón, con su acidez natural, actúa como desinfectante y eliminador de bacterias, además de neutralizar malos olores en segundos. La sal, por su parte, remueve suciedad, grasa y manchas difíciles sin dañar las superficies. Combinados, crean un limpiador casero potente y seguro.
Esta preparación se puede usar directamente sobre tablas de cortar, utensilios, mesadas, hornallas y baldosas, dejando todo brillante y libre de olores. También resulta ideal para metales, griferías, piletas y ollas con residuos difíciles: solo frotá la mezcla y verás cómo desaparecen la suciedad y las manchas más persistentes.