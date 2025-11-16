16 de noviembre de 2025
Ni para suerte ni protección: por qué recomiendan mezclar limón con sal en casa

Una combinación casera de limón y sal puede generar resultados increíbles. Descubrí todos los secretos y detalles en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En casa, muchos ingredientes que tenemos a mano pueden generar resultados sorprendentes al combinarse. Si buscás una forma de limpiar de manera segura y sencilla, la mezcla de limón con sal se presenta como una opción efectiva. Mirá todos los detalles.

Para esto sirve la mezcla de limón con sal

Cómo sacar el máximo provecho de la mezcla de limón y sal

La mezcla de limón y sal se ha convertido en un aliado natural para la limpieza de la casa. Económica y fácil de preparar, permite mantener tus objetos impecables sin recurrir a productos químicos agresivos.

El limón, con su acidez natural, actúa como desinfectante y eliminador de bacterias, además de neutralizar malos olores en segundos. La sal, por su parte, remueve suciedad, grasa y manchas difíciles sin dañar las superficies. Combinados, crean un limpiador casero potente y seguro.

Esta preparación se puede usar directamente sobre tablas de cortar, utensilios, mesadas, hornallas y baldosas, dejando todo brillante y libre de olores. También resulta ideal para metales, griferías, piletas y ollas con residuos difíciles: solo frotá la mezcla y verás cómo desaparecen la suciedad y las manchas más persistentes.

