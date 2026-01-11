Higiene del sueño: trucos científicos para lograr dormir con calor en las noches de verano mendocino

Por Analía Martín







Las noches de verano en Mendoza pueden tornarse insoportables a la hora de dormir. Conciliar el sueño con el calor extremo de enero resulta una misión casi imposible cuando la temperatura ambiente no desciende. Esta situación impide que el cuerpo entre en el estado de relajación necesario para lograr un descanso profundo.

Los expertos en sueño explican que para conciliar el sueño, nuestra temperatura corporal interna debe descender levemente. Sin embargo, en estas "noches tropicales", el ambiente boicotea ese proceso natural. Afortunadamente, existen estrategias avaladas por la ciencia, más allá del aire acondicionado, que podemos aplicar para "engañar" al termostato biológico y conseguir un descanso reparador.

dormir con calor Que el calor no interrumpa tu descanso El entorno ideal para dormir con calor La preparación de la habitación es fundamental. Durante el día, mantené todo cerrado (persianas y ventanas) para que no entre el aire caliente. Recién abrí todo cuando bajó el sol. Pero el secreto está en los materiales: deshacete del poliéster. Usar sábanas de algodón 100% permite que la piel respire y absorba la transpiración, a diferencia de las telas sintéticas que atrapan el calor.

Otro truco contraintuitivo es la ducha tibia antes de acostarse. Si te bañás con agua helada, el cuerpo reacciona generando calor para compensar el choque térmico. Una ducha tibia, en cambio, dilata los vasos sanguíneos y ayuda a liberar el calor corporal más rápido al salir del baño.

Tips rápidos para aplicar esta noche Si querés mejorar tu descanso hoy mismo, probá estos consejos de higiene del sueño: Cena ligera: Evitá comidas pesadas y picantes que aumentan el metabolismo y la temperatura corporal.

Evitá comidas pesadas y picantes que aumentan el metabolismo y la temperatura corporal. Puntos de pulso: Si te despertás con calor, mojate las muñecas y el cuello con agua fría; son zonas clave para enfriar la sangre.

Si te despertás con calor, mojate las muñecas y el cuello con agua fría; son zonas clave para enfriar la sangre. Hidratación: Tené siempre un vaso de agua fresca en la mesa de luz, pero tomá sorbos pequeños para no llenar la vejiga.

Tené siempre un vaso de agua fresca en la mesa de luz, pero tomá sorbos pequeños para no llenar la vejiga. Desconexión: Apagá pantallas una hora antes; el calor sumado a la estimulación lumínica es el combo fatal para el insomnio. verano, sueño, abanico Estrategias para las noches de mucho calor No te resignes a pasarla mal. Con pequeños ajustes en tu rutina y entorno, es posible ganarle a la ola de calor y recuperar la energía necesaria para encarar el día.