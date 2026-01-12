Se viene la primera Luna Nueva del 2026: a qué signos beneficiará y cómo aprovecharla









El cielo de enero nos regala uno de los eventos más potentes para la astrología: la primera Luna Nueva del 2026. Este fenómeno, que ocurrirá el próximo 18 de enero, marca el inicio oficial del ciclo energético del año, siendo el momento ideal para sembrar intenciones, planificar objetivos a largo plazo y dejar atrás lo que ya no suma.

Al darse en el signo de Capricornio, esta lunación nos pide "bajar a tierra". Ya pasó la euforia de las fiestas y los brindis; ahora la energía disponible nos empuja a estructurar, organizar y trabajar con disciplina por eso que deseamos. No es un momento para soñar despiertos, sino para armar un plan de acción concreto y realista.

Astrología (2) Luna Nueva 2026: todo lo que inicies cerca de esta fecha tendrá una base sólida Los astrólogos coinciden en que es una semana "semilla". Todo lo que inicies cerca de esta fecha tendrá una base sólida y duradera en el tiempo, ya sea un proyecto laboral, una relación o un cambio de hábito saludable.

Los signos más favorecidos por la Luna Nueva Si bien la energía nos toca a todos, hay tres signos que sentirán este impulso de manera especial:

Capricornio: Es tu momento. Sentirás una renovación total de identidad y ganas de comerte el mundo.

Es tu momento. Sentirás una renovación total de identidad y ganas de comerte el mundo. Tauro: La energía fluye hacia la expansión y los viajes (físicos o mentales). Ideal para planear estudios.

La energía fluye hacia la expansión y los viajes (físicos o mentales). Ideal para planear estudios. Virgo: Se activa tu zona de creatividad y romance. Buen momento para iniciar proyectos personales o darle una oportunidad al amor. capricornio, tauro y virgo, astrología Capricornio, Tauro y Virgo, los signos del zodíaco que más afectados se verán por la Luna Nueva 2026 Prepará tu lista de intenciones para este fin de semana. El universo te está dando la hoja en blanco y la lapicera para que escribas tu 2026.

