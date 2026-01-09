Piernas hinchadas y calor: por qué sucede y 5 consejos simples para aliviar la pesadez

Por Analía Martín







Cuando el termómetro en Mendoza se dispara, el cuerpo reacciona y aparece el molesto síntoma de las piernas hinchadas. Esa sensación de pesadez y dolor al final del día es una respuesta fisiológica directa al calor extremo. Es un malestar frecuente que afecta especialmente a quienes pasan muchas horas parados o sentados.

El fenómeno se produce por la vasodilatación: con el calor, las venas se dilatan para intentar enfriar el cuerpo, lo que dificulta el retorno de la sangre hacia el corazón. Al circular más lento, el líquido se acumula en los tejidos inferiores (tobillos y pantorrillas), generando el famoso edema veraniego. La buena noticia es que hay formas muy sencillas de combatirlo sin gastar fortuna en tratamientos.

tobillos hinchados (1) Tobillos inflamados por el calor, una afección muy común Hábitos simples para "desinflarse" los días de calor La clave para evitar terminar el día con los pies como "empanadas" está en activar la circulación. Algo tan básico como evitar la ropa muy ajustada en la cintura o las piernas puede hacer una gran diferencia. Además, reducir el consumo de sal es fundamental, ya que el sodio favorece la retención de líquidos que el calor ya está provocando.

Otro aliado impensado es el agua fría. Terminar la ducha con un chorro de agua helada en las piernas, desde los tobillos hacia arriba, genera una vasoconstricción inmediata que reactiva el flujo sanguíneo y alivia la pesadez al instante.

Rutina anti-hinchazón Incorporá estos tips a tu día a día para mantener tus piernas ligeras: Elevación: Al llegar a casa, tirate en el sillón y poné las piernas en alto (por encima del nivel del corazón) durante 15 minutos.

Al llegar a casa, tirate en el sillón y poné las piernas en alto (por encima del nivel del corazón) durante 15 minutos. Movimiento: Si trabajás sentada, mové los tobillos haciendo círculos cada una hora. Si estás parada, ponete en puntas de pie repetidamente.

Si trabajás sentada, mové los tobillos haciendo círculos cada una hora. Si estás parada, ponete en puntas de pie repetidamente. Hidratación: Tomar al menos 2 litros de agua ayuda a eliminar toxinas y líquidos retenidos.

Tomar al menos 2 litros de agua ayuda a eliminar toxinas y líquidos retenidos. Masajes: Un masaje suave con crema hidratante (mejor si la guardás en la heladera) de abajo hacia arriba antes de dormir.

Un masaje suave con crema hidratante (mejor si la guardás en la heladera) de abajo hacia arriba antes de dormir. Alimentación: Sumá alimentos diuréticos como ananá, sandía o pepino a tu dieta. masajes en las piernas Un masaje en las piernas es de gran ayuda para quienes sufren hinchazón por el calor No dejes que las piernas hinchadas te arruinen el verano. Con estos pequeños ajustes en tu rutina, vas a poder disfrutar del calor sintiéndote mucho más liviana y saludable.