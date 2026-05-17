17 de mayo de 2026
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Guía de climatización hogareña para el invierno: cómo aislar aberturas y reducir el gasto en gas

Estrategias prácticas para blindar tu hogar contra las bajas temperaturas del invierno utilizando burletes, siliconas y los clásicos chorizos de arena.

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Guía de climatización hogareña para el invierno: cómo aislar aberturas y reducir el gasto en gas 

 Por Analía Martín

Ya llegaron los primeros fríos fuertes en la provincia y mantener los ambientes templados es el gran desafío de los hogares mendocinos. Con las tarifas en la mira, cuidar el consumo de gas es una necesidad urgente para el bolsillo. Especialistas afirman que un tercio del calor se pierde por aberturas mal selladas. Ganale al invierno.

¿Por qué entran chifletes y cómo afectan tu consumo de gas?

Con los años, los movimientos estructurales de las casas y el desgaste de los materiales hacen que las puertas y ventanas dejen de encastrar de manera perfecta. Esos pequeños espacios invisibles actúan como verdaderas chimeneas invertidas que succionan el aire helado del exterior y expulsan el calor que tanto cuesta generar. Esto se traduce en un sobreesfuerzo constante de estufas y calefactores, que deben trabajar al máximo de su potencia para compensar la pérdida térmica.

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Sellar estas uniones de forma manual no requiere contratar a un especialista y genera un impacto positivo inmediato en la temperatura interna de las habitaciones. Para resolver este problema de raíz antes de que el frío polar se intensifique, existen diferentes alternativas que se adaptan a cada tipo de abertura y presupuesto. En el mercado de la construcción y las ferreterías de barrio conviven soluciones tecnológicas con recursos tradicionales sumamente efectivos.

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Con sencillas estrategias podés calefaccionar tu hogar este invierno

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¿Qué materiales usar para aislar las aberturas de forma definitiva?

La elección del material depende exclusivamente de si la abertura es fija o móvil, y del tamaño de la luz que se desea tapar. Tomá nota de las mejores opciones disponibles:

  • Burletes de espuma o caucho: Son ideales para los marcos de ventanas y puertas que se abren seguido. Los de caucho en formato "E" o "P" son los más duraderos, ya que no se deforman con la presión y bloquean el viento de manera total.
  • Silicona de alta densidad: Es la mejor herramienta para sellar los vidrios flojos o las uniones fijas entre el marco de madera o aluminio y la pared. Se aplica con pistola, seca rápido y evita que el material ceda ante las ráfagas de la zona.
  • Chorizos de arena tradicionales: Un clásico mendocino infaltable para el bajo puerta. Su peso impide que el viento los mueva, sellando la luz inferior de forma perfecta y económica; se recomienda usar telas pesadas como lona o corderoy para armarlos.
  • Burletes de PVC con escobilla: Se atornillan o pegan en la base exterior de las puertas principales. Son excelentes para superficies irregulares porque acompañan el movimiento de la puerta sin rayar el piso.
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Implementar estas soluciones demanda un pequeño gasto inicial en materiales, sin embargo, la inversión se amortiza rápidamente al reducir el uso innecesario de los artefactos de calefacción. Cuidar la energía y blindar la casa contra los chifletes es la estrategia más efectiva para pasar una temporada confortable, protegiendo tanto la economía familiar como los recursos del hogar.

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