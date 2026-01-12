12 de enero de 2026
{}
Trucos para combatir el calor

El mejor truco para enfriar la casa y dormir bien sin tener aire acondicionado

Mantener el hogar fresco es posible. Descubrí cómo combatir el calor sofocante con estos trucos caseros que te ayudarán a dormir mejor sin gastar luz.

 Por Analía Martín

Sobrevivir al intenso verano mendocino sin tener aire acondicionado puede parecer una misión imposible, pero con ingenio se logra un ambiente agradable. El objetivo no es solo bajar la temperatura, sino aplicar un truco efectivo que evite que el calor acumulado en las paredes impida el descanso. Así lograrás enfriar la casa.

Para evitar esto, es fundamental entender los ciclos térmicos del día y usar la inercia térmica de tu casa a tu favor. Si lográs mantener la "fresca" de la mañana atrapada adentro, la tarde se hace mucho más llevadera.

abrir o cerrar las ventanas
Ventilación cruzada, un truco simple pero muy eficiente

Trucos infalibles para bajar la temperatura

Aplicando estos cambios sencillos en tu rutina diaria vas a notar la diferencia en la sensación térmica desde el primer día:

  • Ventilación cruzada nocturna: Abrí las ventanas recién cuando baja el sol (tipo 21 hs) y dejalas así toda la noche. Intentá abrir ventanas opuestas para generar corriente. A primera hora de la mañana (antes de las 9), cerrá todo herméticamente y bajá las persianas a oscuras.
  • El truco del hielo y el ventilador: Si tenés un ventilador de pie, colocá delante de él un recipiente o bowl con hielo y sal gruesa. El aire chocará con el frío y se distribuirá mucho más fresco por la habitación, funcionando como un aire acondicionado casero de bajo costo.
  • Desenchufá lo que no uses: Los electrodomésticos en modo "stand by" y los focos tradicionales generan calor residual constante. Apagar todo lo innecesario ayuda a bajar esos grados extra que molestan.
Textiles y plantas aliadas

Otro punto clave es la "piel" de tu casa. Cambiar la ropa de cama por sábanas de algodón 100% ayuda a que el cuerpo respire mejor al dormir, a diferencia del poliéster que atrapa el calor. Además, si tenés plantas de interior, rocialas con agua a la noche; al evaporarse el agua, absorben energía del ambiente, ayudando a enfriar la casa de manera natural y decorativa.

No hace falta gastar una fortuna en electricidad para estar cómodo. Con disciplina en los horarios de ventilación y estos aliados naturales, el verano se vuelve mucho más disfrutable.

