Ni blanco ni rosa: los colores que eligen las personas con baja autoestima, según expertos

Por Juan Pablo Strappazzon







En general, los colores que elegimos dicen mucho sobre nuestra personalidad y estado emocional. Según expertos, las personas con baja autoestima suelen inclinarse por tonalidades específicas. En esta nota, te contamos cuáles son, qué significan y por qué aparecen con mayor frecuencia.

baja autoestima, triste Qué colores prefieren las personas con baja autoestima Estos son los colores que usan las personas con baja autoestima Según información de Infobae, la psicología del color plantea que la elección de ciertos tonos no es casual y puede estar ligada al estado emocional de las personas. En casos de autoestima baja, suele aparecer una preferencia por colores sobrios o apagados, que transmiten una necesidad de resguardo y control del entorno.

El gris, por ejemplo, suele asociarse a perfiles que buscan no llamar la atención y evitar conflictos, reflejando una actitud reservada y discreta. El negro, aunque socialmente vinculado a la elegancia, puede funcionar como una forma de protección emocional, creando distancia con los demás. El marrón aparece ligado a la búsqueda de estabilidad y seguridad, especialmente en momentos de incertidumbre o miedo al cambio.

Por su parte, el azul oscuro, si bien transmite serenidad, puede expresar introspección profunda o estados de tristeza cuando predomina en personas con inseguridades. En la misma línea, el beige y los tonos tierra apagados suelen elegirse para generar calma y pasar inadvertidos, evitando la exposición o el juicio ajeno.

Así como la elección de ciertos colores puede revelar aspectos profundos de la autoestima y el estado emocional, otros hábitos cotidianos (como escuchar música a volumen muy alto) también esconden significados psicológicos interesantes. Para más información, hacé click aquí.

