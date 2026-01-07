7 de enero de 2026
{}
Verano 2026: los trucos definitivos para cuidar tu pelo del cloro y la sal

Prepará tu cabello para las vacaciones de este verano 2026 con estos consejos clave. Descubrí cuán eficiente son los protectores térmicos y enjuagues.

 Por Analía Martín

Mantener la salud de las fibras capilares durante este verano 2026 es un verdadero desafío para quienes disfrutan de la pileta o el mar. La clave para que tu pelo no sufra daños irreparables consiste en preparar la fibra antes de la exposición directa. Descubrí los trucos más fáciles y eficientes.

Prevención: qué hacer antes de entrar al agua

La prevención es el primer paso fundamental para evitar la sequedad extrema. Antes de sumergirte, es vital humedecer el cuero cabelludo con agua dulce; esto satura la fibra y evita que absorba el cloro de la piscina o el salitre marino. Además, podés hacer lo siguiente:

  • Barrera oleosa: Usar aceites o protectores solares capilares para sellar la fibra.
  • Accesorios: Los gorros de natación y sombreros son tus mejores aliados contra el sol.
  • Peinados: Las trenzas evitan los enredos y el quiebre por el viento y el agua.
Rutina post-playa para una hidratación profunda

Una vez terminada la jornada de sol, la rutina de recuperación debe ser inmediata y profunda. El primer paso es enjuagar con abundante agua corriente para eliminar cualquier residuo de sal o químicos que puedan quedar depositados.

Recordá que la hidratación debe ser continua, ya que el daño es acumulativo y requiere de una nutrición constante para lucir un aspecto sano y radiante durante todas las vacaciones. Con estos simples hábitos diarios, es posible disfrutar del agua sin sacrificar la vitalidad y la fuerza de tu fibra capilar en esta temporada.

