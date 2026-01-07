Verano 2026: los trucos definitivos para cuidar tu pelo del cloro y la sal

Verano 2026: los trucos definitivos para cuidar tu melena del cloro y la sal

Por Analía Martín







Mantener la salud de las fibras capilares durante este verano 2026 es un verdadero desafío para quienes disfrutan de la pileta o el mar. La clave para que tu pelo no sufra daños irreparables consiste en preparar la fibra antes de la exposición directa. Descubrí los trucos más fáciles y eficientes.

Prevención: qué hacer antes de entrar al agua La prevención es el primer paso fundamental para evitar la sequedad extrema. Antes de sumergirte, es vital humedecer el cuero cabelludo con agua dulce; esto satura la fibra y evita que absorba el cloro de la piscina o el salitre marino. Además, podés hacer lo siguiente:

Barrera oleosa: Usar aceites o protectores solares capilares para sellar la fibra.

Usar aceites o protectores solares capilares para sellar la fibra. Accesorios: Los gorros de natación y sombreros son tus mejores aliados contra el sol.

Los gorros de natación y sombreros son tus mejores aliados contra el sol. Peinados: Las trenzas evitan los enredos y el quiebre por el viento y el agua. mujer, trenza, mar Tips para cuidar tu pelo este verano 2026 Rutina post-playa para una hidratación profunda Una vez terminada la jornada de sol, la rutina de recuperación debe ser inmediata y profunda. El primer paso es enjuagar con abundante agua corriente para eliminar cualquier residuo de sal o químicos que puedan quedar depositados.

Luego, es recomendable realizar un lavado suave con champú nutritivo y aplicar mascarillas hidratantes de forma intensiva. Dejar que el secado sea al aire libre es lo más saludable, ya que evita el estrés térmico de secadores y planchas que suelen potenciar la deshidratación típica de los meses de calor.

agua, baño, calor Trucos sencillos para poner en práctica durante el verano 2026 Recordá que la hidratación debe ser continua, ya que el daño es acumulativo y requiere de una nutrición constante para lucir un aspecto sano y radiante durante todas las vacaciones. Con estos simples hábitos diarios, es posible disfrutar del agua sin sacrificar la vitalidad y la fuerza de tu fibra capilar en esta temporada.