Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

El inicio de 2026 llegó con un cambio clave para quienes usan tarjetas en el exterior: las compras en moneda extranjera ya no están alcanzadas por el Impuesto PAÍS . La medida marca un punto de inflexión en el costo del dólar tarjeta, ya que el recargo total se reduce cerca de un 50% .

El Impuesto PAÍS fue creado con una vigencia legal de cinco años y, una vez cumplido ese plazo, dejó de aplicarse de manera automática .

Desde enero, el cálculo del dólar tarjeta se realiza sobre la cotización oficial del día, a la que se suma únicamente un 30% correspondiente a la Percepción de Ganancias , eliminando el componente que antes funcionaba como un costo definitivo y no recuperable.

Uno de los principales efectos de la eliminación del impuesto es que se achica notablemente la brecha entre pagar consumos con tarjeta y comprar dólares vía MEP o contado con liquidación.

Este nuevo escenario permite reorganizar gastos en moneda extranjera, desde el pago de servicios digitales hasta viajes al exterior o compras online en dólares, con un impacto menor en el bolsillo.

Devolución de percepciones: quiénes pueden pedirla y cómo funciona

A diferencia del Impuesto PAÍS —que no admitía recupero—, la Percepción de Ganancias sí puede solicitarse en devolución, un punto central para calcular el costo real de las compras en dólares.

El mecanismo varía según la situación fiscal del contribuyente:

Quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales pueden solicitar la devolución directa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) una vez finalizado el año fiscal.

pueden solicitar la devolución directa ante la ( una vez finalizado el año fiscal. Quienes sí tributan, deben computar las percepciones a través del sistema SIRADIG–Trabajador, para que sean descontadas en la liquidación anual.

En ambos casos, la percepción funciona como pago a cuenta y no como un impuesto definitivo, lo que reduce el costo final en términos reales.

En este marco, ARCA habilitó el trámite para solicitar la devolución del 30% de las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial realizados durante 2025.

Paso a paso: cómo pedir la devolución ante ARCA

El trámite es 100% digital y requiere cumplir con algunos requisitos básicos:

Tener CUIT y Clave Fiscal nivel 2 o superior

y Declarar un CBU válido en el servicio “Declaración de CBU”

en el servicio “Declaración de CBU” Contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido

Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe ingresar al servicio “Devolución de Percepciones”, generar una nueva solicitud y seleccionar el período correspondiente, ya que el reclamo se realiza mes a mes.

El sistema muestra automáticamente las percepciones informadas por las entidades financieras y permite hacer el seguimiento del trámite hasta que el monto sea acreditado en la cuenta bancaria declarada.

El nuevo esquema habilita cancelar los consumos directamente en dólares.

Pagar consumos directamente con dólares propios

Con este nuevo esquema, se consolida otra alternativa: cancelar los consumos con tarjeta directamente en dólares, utilizando una caja de ahorro en moneda extranjera.

Según informó Perfil, esta modalidad permite evitar tanto el impuesto ya eliminado como las percepciones vigentes, siempre que el pago se realice en dólares. Además, la compra de dólares puede efectuarse todos los días, lo que suma flexibilidad para administrar los gastos.