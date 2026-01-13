13 de enero de 2026
Sitio Andino
Medición

Cuánto necesitó una familia mendocina en diciembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de diciembre de 2025. Los índices a nivel nacional.

Foto: Cristian Lozano
 Por Facundo La Rosa

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de diciembre de 2025.

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 2,64 por ciento, ubicándose hoy en los $1.180.842,79, que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza.

CBT y CBA diciembre 2025
Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, en diciembre de este año se situó en los $485.943,54, que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó también un 3,06% por encima del mes anterior.

Si se toma todo el año 2025, la CBT creció en Mendoza 31,28 por ciento; en tanto que la CBA registró una variación del 35,06%.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en diciembre de 2025

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 4,1% en diciembre. En términos interanuales el incremento fue del 27,7%, por debajo de la inflación general, que dio un 31,5% para todo 2025.

De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.308.713 para no caer en la pobreza durante el último mes del año pasado, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $589.510, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 4,1 por ciento, alcanzando el 31,2% interanual.

