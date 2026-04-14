Cuánto necesita ganar una familia mendocina en marzo 2026 para no ser pobre ni indigente

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de marzo de 2026.
La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 2,93 por ciento, ubicándose hoy en los $1.343.452,50, que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza.
En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, en marzo de este año se situó en los $566.857,60, que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó también un 3,80% por encima del mes anterior.
En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 35,36 por ciento; en tanto que la CBA registró una variación del 38,22%.
Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en marzo de 2026
En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 2,6% en marzo. En términos interanuales el incremento fue del 30,4%, por debajo de la inflación general, que dio un 32,6% en el mismo periodo.
De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.434.464 para no caer en la pobreza durante el tercer mes del año, a nivel país.
Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $658.011, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 2,2 por ciento, alcanzando el 32,8% interanual.