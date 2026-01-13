13 de enero de 2026
Según el Indec

La inflación de diciembre se acercó a los tres puntos y fue el cuarto mes consecutivo en alza

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,8% en diciembre, y el rubro de transporte fue el que más aumentó. Los detalles.

 Por Sofía Pons

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el último mes del 2025, la inflación ascendió a 2,8%, y fue el cuarto mes en alza.

El aumento de precios en noviembre había sido de 2,5%, y ahora escaló acercándose a los tres puntos. De esta forma, la inflación interanual fue de 31,5%.

Qué rubros sufrieron más la inflación

De acuerdo a los datos del Indec, el sector que tuvo mayores incrementos fue el de "Transporte", con una suba del 4%, mientras que en segundo lugar se ubicó "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con 3,4%. Esta división fue la que lideró en noviembre con una suba del mismo porcentaje. En diciembre, "Comunicación" estuvo en el tercer lugar, con un incremento del 3,3%.

Entre los sectores con menos aumentos están: "Educación" (0,4%), "Prendas de vestir y calzado" (1,1%), y "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (2,0%). A su vez, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" sufrió un incremento del 3,1% en diciembre, por encima de la media.

