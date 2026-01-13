13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Medición mensual

La inflación en Mendoza fue de 2,8% y los precios subieron 29,9% en todo 2025

La variación de precios dediciembre igualó a la nacional, y marcó el tercer mayor registro del año. Cuáles fueron los segmentos que más y menos subieron.

Creció la inflación en Mendoza en el mes de noviembre.

Creció la inflación en Mendoza en el mes de noviembre.

Foto: Cristian Lozano
 Por Facundo La Rosa

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de diciembre de 2025, que llegó al 2,8%, una décima por encima de la medición de noviembre, y el mismo porcentaje que la medición nacional.

Se trata del quinto mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos, y el sexto al alza, ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. Asimismo, es el tercer mayor registro del año y el más alto de los últimos ocho meses. Hay que retrotraerse a abril para encontrar un incremento de precios mayor (3,1%).

Lee además
Una familia requiere en Mendoza casi 500 mil pesos para no ser indigente.
Medición

Cuánto necesitó una familia mendocina en diciembre de 2025 para no ser pobre ni indigente
La inflación de diciembre se acercó a los tres puntos y fue el cuarto mes consecutivo en alza
Según el Indec

La inflación nacional de diciembre se acercó a los tres puntos y fue el cuarto mes consecutivo en alza

De este modo, la inflación acumulada de todo el año 2025 en Mendoza fue de 29,9%, casi un punto y medio menor a la exhibida por el INDEC en todo el país, que alcanzó el 31,5% anual.

Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los doce meses del año pasado se registró una suba de precios del 31,7 por ciento.

ipc diciembre 25

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en diciembre de 2025

El rubro que más varió respecto a noviembre fue "Transporte y Comunicaciones", empujado por la suba de la telefonía celular (el boleto de colectivo había aumentado en noviembre). La variación en ese segmento fue de 4,1% en diciembre. Lo siguió "Alimentos y Bebidas", con un aumento del 3,4%. Se trata del segmento de mayor incidencia en el índice general, el cual se situó un punto por encima del mes pasado, cuando marcó 2,5%.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Esparcimiento", que subió 3,1%; "Otros Bienes y Servicios" (2,6%), "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (2,3%), "Atención Médica y Gastos para la Salud", "Vivienda y Servicios Básicos" (1,6%), "Indumentaria" (1,4%) y "Educación" (0,2%).

variación mensual diciembre 2025
Inflaci&oacute;n diciembre 2025: la evoluci&oacute;n por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación diciembre 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la segunda región con mayor inflación del país en todo 2025

En cuanto a las regiones geográficas, en diciembre Cuyo tuvo el segundo índice más alto del país, con un IPC de 3%. En primer lugar aparece el Noreste, con una variación de precios del 3,4%.El registro se completa con región Pampeana (2,9%), el Gran Buenos Aires (2,8%) y el Noroeste y la Patagonia, con 2,6% cada una.

Embed

La inflación anual en Cuyo fue del 31,7% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento, con el 60%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 16,9%.

Junto con el Gran Buenos Aires, Cuyo fue la segunda región con más aumentos del año en el país, solo detrás de la Patagonia, que registró el 32,9%. En tanto que la de menor variación de precios fue el Noreste, con el 28,8%.

Temas
Seguí leyendo

Hoy se conocerá la inflación de diciembre: qué estiman las consultoras

INDEC: qué servicios incluirá la nueva forma de medir la inflación

La inflación de diciembre en CABA se aceleró y cerró el 2025 por encima del 30%

Jubilaciones, bono congelado y veto: cómo se deterioraron los ingresos previsionales desde 2023

Desde enero, el INDEC cambia la forma de medir la inflación: cómo será el nuevo método

El Banco Mundial anticipa un crecimiento moderado para la Argentina en 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza lanzó una línea de créditos para prefinanciar exportaciones de vino

LO QUE SE LEE AHORA
Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Las Más Leídas

Las imágenes que generaron terror en la costa argentina.
Fenómeno inusual

Video: un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó un muerto y más de 30 heridos

Está imputado por el delito de homicidio criminis causa video
Arriesga perpetua

Homicidio, robos y evasión: el violento perfil del detenido por el crimen en un barrio privado de Las Heras

Reina de la Vendimia con sueldo: el mapa salarial de la realeza mendocina.
Para tener en cuenta

Cuánto ganan las reinas de la Vendimia: el mapa salarial de la "realeza" mendocina

Rock en Maipú Municipio.
No te lo pierdas

Rock al aire libre: Maipú invita a disfrutar de clásicos nacionales

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo