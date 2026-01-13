La inflación en Mendoza fue de 2,8% y los precios subieron 29,9% en todo 2025

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de diciembre de 2025 , que llegó al 2,8% , una décima por encima de la medición de noviembre , y el mismo porcentaje que la medición nacional .

Se trata del quinto mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos , y el sexto al alza , ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. Asimismo, es el tercer mayor registro del año y el más alto de los últimos ocho meses . Hay que retrotraerse a abril para encontrar un incremento de precios mayor (3,1%).

Según el Indec La inflación nacional de diciembre se acercó a los tres puntos y fue el cuarto mes consecutivo en alza

De este modo, la inflación acumulada de todo el año 2025 en Mendoza fue de 29,9%, casi un punto y medio menor a la exhibida por el INDEC en todo el país, que alcanzó el 31,5% anual.

Si se toma en cuenta toda la región Cuyo , los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los doce meses del año pasado se registró una suba de precios del 31,7 por ciento .

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en diciembre de 2025

El rubro que más varió respecto a noviembre fue "Transporte y Comunicaciones", empujado por la suba de la telefonía celular (el boleto de colectivo había aumentado en noviembre). La variación en ese segmento fue de 4,1% en diciembre. Lo siguió "Alimentos y Bebidas", con un aumento del 3,4%. Se trata del segmento de mayor incidencia en el índice general, el cual se situó un punto por encima del mes pasado, cuando marcó 2,5%.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Esparcimiento", que subió 3,1%; "Otros Bienes y Servicios" (2,6%), "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (2,3%), "Atención Médica y Gastos para la Salud", "Vivienda y Servicios Básicos" (1,6%), "Indumentaria" (1,4%) y "Educación" (0,2%).

variación mensual diciembre 2025 Inflación diciembre 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la segunda región con mayor inflación del país en todo 2025

En cuanto a las regiones geográficas, en diciembre Cuyo tuvo el segundo índice más alto del país, con un IPC de 3%. En primer lugar aparece el Noreste, con una variación de precios del 3,4%.El registro se completa con región Pampeana (2,9%), el Gran Buenos Aires (2,8%) y el Noroeste y la Patagonia, con 2,6% cada una.

Embed #DatoINDEC#IPC: en diciembre de 2025, Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,4%); y Noroeste y Patagonia, las de menor (2,6%) https://t.co/zM4kjS4QfB pic.twitter.com/iKBTYxDAo5 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 13, 2026

La inflación anual en Cuyo fue del 31,7% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento, con el 60%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 16,9%.

Junto con el Gran Buenos Aires, Cuyo fue la segunda región con más aumentos del año en el país, solo detrás de la Patagonia, que registró el 32,9%. En tanto que la de menor variación de precios fue el Noreste, con el 28,8%.