La inflación en Mendoza fue mayor que la nacional y acumula cinco meses al alza

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de noviembre de 2025 , que llegó al 2,7% , tres décimas por encima de la medición de octubre , y dos décimas más al IPC nacional , que marcó 2,5% .

Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos , y el quinto al alza , ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. Asimismo, es el cuarto mayor registro del año y el más alto de los últimos siete meses . Hay que retrotraerse a abril para encontrar un incremento de precios mayor (3,1%).

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Economía | El Indec informó la inflación de noviembre El Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 2,5% en noviembre y acumuló 31,4% interanual. En los primeros once meses del año, la inflación llegó al 27,9%. En Mendoza, el IPC fue ligeramente superior: 2,7% en noviembre. Más detalles en sitioandino.com #Inflación #Mendoza #INDEC"

Indec Inflación en ascenso: el IPC lleva tres meses a la suba y en noviembre fue de 2,5%

No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país .

En el primer caso, el índice alcanza el 26,3% (a nivel país es de 27,9%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 29,7% (31,4% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo , los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros once meses del año se registró una suba de precios del 27,9%, y una interanual del 30,8% .

ipc Mendoza noviembre 25

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en noviembre de 2025

El rubro que más varió respecto a octubre fue "Transporte y Comunicaciones", empujado por la suba del 20% del boleto del colectivo implementada el mes pasado. La variación en ese segmento fue de 4,8% en noviembre. Lo siguieron "Vivienda y Servicios Básicos", con un aumento del 3,9%, y "Otros Bienes y Servicios", con el 3,1%; principalmente por la actualización tarifaria, por ejemplo, en la energía eléctrica.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 2,5% de incremento; una décima por debajo en relación al mes pasado.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Atención Médica y Gastos para la Salud, que subió 2,8%; Indumentaria (1,2%), Educación (1,2%) y Esparcimiento, que registró una deflación (baja de precios), del 0,4%.

variación mensual noviembre 2025 mendoza Inflación noviembre 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la región con mayor inflación del país en noviembre de 2025

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el índice más alto del país, con un IPC de 2,8% en noviembre. En segundo lugar aparecen el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con una variación de precios del 2,5% cada una. El registro se completa con el Noreste (2,4%), la Patagonia (2,3%) y el Noroeste (2,3%).

Embed #DatoINDEC#IPC: en noviembre de 2025, Cuyo fue la región de mayor suba mensual (2,8%); y Noroeste y Patagonia, las de menor (2,3%) https://t.co/ffAwYcRnmd pic.twitter.com/NsjkitgYf0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025

La inflación interanual (de noviembre de 2024 a noviembre de 2025) en Cuyo fue de 30,8% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 58,7%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 17,4%.