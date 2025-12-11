11 de diciembre de 2025
La inflación en Mendoza fue mayor que la nacional y acumula cinco meses al alza

La variación de precios de noviembre superó en dos décimas a la nacional, y marcó el cuarto mayor registro del año. Cuáles fueron los segmentos que más y menos subieron.

Creció la inflación en Mendoza en el mes de noviembre.

Creció la inflación en Mendoza en el mes de noviembre.

Foto: Yemel Fil
Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos, y el quinto al alza, ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. Asimismo, es el cuarto mayor registro del año y el más alto de los últimos siete meses. Hay que retrotraerse a abril para encontrar un incremento de precios mayor (3,1%).

No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país.

En el primer caso, el índice alcanza el 26,3% (a nivel país es de 27,9%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 29,7% (31,4% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros once meses del año se registró una suba de precios del 27,9%, y una interanual del 30,8%.

ipc Mendoza noviembre 25

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en noviembre de 2025

El rubro que más varió respecto a octubre fue "Transporte y Comunicaciones", empujado por la suba del 20% del boleto del colectivo implementada el mes pasado. La variación en ese segmento fue de 4,8% en noviembre. Lo siguieron "Vivienda y Servicios Básicos", con un aumento del 3,9%, y "Otros Bienes y Servicios", con el 3,1%; principalmente por la actualización tarifaria, por ejemplo, en la energía eléctrica.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 2,5% de incremento; una décima por debajo en relación al mes pasado.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Atención Médica y Gastos para la Salud, que subió 2,8%; Indumentaria (1,2%), Educación (1,2%) y Esparcimiento, que registró una deflación (baja de precios), del 0,4%.

variación mensual noviembre 2025 mendoza
Inflaci&oacute;n noviembre 2025: la evoluci&oacute;n por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación noviembre 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la región con mayor inflación del país en noviembre de 2025

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el índice más alto del país, con un IPC de 2,8% en noviembre. En segundo lugar aparecen el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con una variación de precios del 2,5% cada una. El registro se completa con el Noreste (2,4%), la Patagonia (2,3%) y el Noroeste (2,3%).

Embed

La inflación interanual (de noviembre de 2024 a noviembre de 2025) en Cuyo fue de 30,8% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 58,7%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 17,4%.

