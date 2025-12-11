La inflación en Mendoza fue mayor que la nacional y acumula cinco meses al alza

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de noviembre de 2025, quellegó al 2,7%, tres décimas por encima dela medición de octubre, y dos décimas más al IPC nacional, que marcó 2,5%.
Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos, y el quinto al alza, ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. Asimismo, es el cuarto mayor registro del año y el más alto de los últimos siete meses. Hay que retrotraerse a abril para encontrar un incremento de precios mayor (3,1%).
No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país.
En el primer caso, el índice alcanza el 26,3% (a nivel país es de 27,9%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 29,7% (31,4% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros once meses del año se registró una suba de precios del 27,9%, y una interanual del 30,8%.
Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en noviembre de 2025
En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 2,5% de incremento; una décima por debajo en relación al mes pasado.
El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Atención Médica y Gastos para la Salud, que subió 2,8%; Indumentaria (1,2%), Educación (1,2%) y Esparcimiento, que registró una deflación (baja de precios), del 0,4%.
Cuyo, la región con mayor inflación del país en noviembre de 2025
En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el índice más alto del país, con un IPC de 2,8% en noviembre. En segundo lugar aparecen el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con una variación de precios del 2,5% cada una. El registro se completa con el Noreste (2,4%), la Patagonia (2,3%) y el Noroeste (2,3%).
La inflación interanual (de noviembre de 2024 a noviembre de 2025) en Cuyo fue de 30,8% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 58,7%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 17,4%.