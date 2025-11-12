La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de octubre de 2025 , que llegó al 2,4% , una décima por encima de la medición de septiembre , y una décima más al IPC nacional , que marcó 2,3% .

Se trata del tercer mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos , y el cuarto al alza , ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. Asimismo, es el quinto mayor registro del año y el más alto de los últimos seis meses . Hay que retrotraerse a abril para encontrar un incremento de precios mayor (3,1%).

Índice de Precios al Consumidor La inflación a nivel nacional se mantuvo en dos puntos y la interanual supera el 30%

Medición Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente

No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país .

En el primer caso, el índice alcanza el 23% (a nivel país es de 24,8%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 28,8% (31,3% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo , los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros diez meses del año se registró una suba de precios del 24,4%, y una interanual del 30% .

octubre 2025

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en octubre de 2025

El rubro que más varió respecto a octubre fue Esparcimiento, que exhibió un incremento del 4%, seguido por "Vivienda y Servicios Básicos" (3,4%) y "Transporte y Comunicaciones" (2,8%), empujados por las subas en los servicios aplicados durante ese mes. En la última medición, la categoría vinculada al esparcimiento había sido la de menor variación.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 2,6% de incremento; siete décimas por encima del mes pasado.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Atención Médica y Gastos para la Salud, que subió 2,2%; Educación (1,8%); Indumentaria (1,6%), y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1%).

rubros octubre Inflación octubre 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

La inflación de octubre de 2025 en la región Cuyo

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el segundo índice más alto del país, con un IPC de 2,3% en octubre; que compartió con la región pampeana. La Patagonia y el Gran Buenos Aires fueron las del registro más alto: 2,4%, y el Noroeste, el del más bajo (2,1%). El listado se completa con el Noreste (2,2%).

Embed #DatoINDEC#IPC: en octubre de 2025, Patagonia y Gran Buenos Aires fueron las regiones de mayor suba mensual (2,4%). https://t.co/NVJNbJ7hd4 pic.twitter.com/wib1zRbmUz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2025

La inflación interanual (de octubre de 2024 a octubre de 2025) en Cuyo fue de 30% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 65,9%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 17,5%.