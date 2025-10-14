14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

La variación de precios de septiembre se situó por encima de los dos puntos por segundo mes consecutivo en la Provincia. Cuáles fueron los segmentos que más y menos subieron.

La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.

La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.

Foto: Cristian Lozano

Se trata del segundo mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos, y el tercero al alza, ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país.

Lee además
Una familia requiere en Mendoza 435 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente
Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos
Según datos del Indec

Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

En el primer caso, el índice alcanza el 20,2% (a nivel país es de 22%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 29% (31,8% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros ocho meses del año se registró una suba de precios del 21,5%, y una interanual del 29,8%.

IPC septiembre 2025 Mendoza

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en septiembre de 2025

El rubro que más varió respecto a julio fue Vivienda y Servicios Básicos, que exhibió un incremento del 4%, empujado por las subas en la energía eléctrica y del gas natural implementadas en los últimos treinta días.

Segundo se ubicó Otros Bienes y Servicios, con una suba del 3,8%; y el podio lo cierra Transporte y Comunicaciones, con 3,1 por ciento de variación.

variación mensual septiembre 2025 mendoza
Inflaci&oacute;n septiembre 2025: la evoluci&oacute;n por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación septiembre 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 1,9% de incremento; por debajo del índice general.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Atención Médica y Gastos para la Salud, que subió 2,3%; Educación (2,1%); Indumentaria (1,8%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1%) y Esparcimiento (0,6%).

La inflación de septiembre de 2025 en la región Cuyo

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el segundo índice más alto del país, con un IPC de 2,2% en junio; que compartió con el Noroeste. La Patagonia fue la del registro más alto: 2,4%, y el Noreste, el del más bajo (1,8%).

El listado se completa con el Gran Buenos Aires (2,1%) y la región pampeana (2%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1978174024661254608&partner=&hide_thread=false

La inflación interanual (de septiembre de 2024 a septiembre de 2025) en Cuyo fue de 29,8% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 69,4%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 19,6%.

Temas
Seguí leyendo

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Inflación: difunden el IPC de septiembre que podría quebrar la racha de cuatro meses por debajo del 2%

Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito: los límites de la ley y las consecuencias financieras

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas

La inflación en CABA se aceleró: de cuánto fue y cómo impactó en cada rubro

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Minería: Mendoza, Catamarca, Salta, La Rioja y Jujuy avanzan en una agenda común minera

LO QUE SE LEE AHORA
Así cotiza el dólar blue este domingo 29 de septiembre. Mirá cómo quedó la brecha con el dólar oficial y otros tipos.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio civil

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 435 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

Por Facundo La Rosa
Donald Trump a Javier Milei: Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo
Gira Internacional

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Por Marcelo López Álvarez