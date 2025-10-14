La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de septiembre de 2025 , que llegó al 2,2% , una décima por encima de la medición de agosto , y una décima más al IPC nacional , que marcó 2,1% .

Se trata del segundo mes consecutivo en el que el índice se sitúa por encima de la barrera de los dos puntos , y el tercero al alza , ratificando la tendencia que inició en julio, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país .

En el primer caso, el índice alcanza el 20,2% (a nivel país es de 22%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 29% (31,8% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo , los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros ocho meses del año se registró una suba de precios del 21,5%, y una interanual del 29,8% .

El rubro que más varió respecto a julio fue Vivienda y Servicios Básicos , que exhibió un incremento del 4% , empujado por las subas en la energía eléctrica y del gas natural implementadas en los últimos treinta días.

Segundo se ubicó Otros Bienes y Servicios, con una suba del 3,8%; y el podio lo cierra Transporte y Comunicaciones, con 3,1 por ciento de variación.

variación mensual septiembre 2025 mendoza Inflación septiembre 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 1,9% de incremento; por debajo del índice general.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Atención Médica y Gastos para la Salud, que subió 2,3%; Educación (2,1%); Indumentaria (1,8%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1%) y Esparcimiento (0,6%).

La inflación de septiembre de 2025 en la región Cuyo

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el segundo índice más alto del país, con un IPC de 2,2% en junio; que compartió con el Noroeste. La Patagonia fue la del registro más alto: 2,4%, y el Noreste, el del más bajo (1,8%).

El listado se completa con el Gran Buenos Aires (2,1%) y la región pampeana (2%).

La inflación interanual (de septiembre de 2024 a septiembre de 2025) en Cuyo fue de 29,8% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 69,4%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 19,6%.