Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que volvió a superar los dos puntos. En septiembre, la inflación en el país fue del 2,1%, tras cuatro meses por debajo de esa cifra.

En lo que respecta a la Variación Interanual , fue de 31,8%, mientras que la acumulada en el año alcanzó el 22%. En agosto, la inflación fue de 1,9% al igual que en julio, mientras que en junio fue de 1,6% y en mayo de 1,5%, siendo esta la más baja del año hasta el momento.

La última vez que el IPC superó los dos puntos fue en abril, con 2,8%, pero la cifra más alta del año fue de 3,7% registrada en marzo.

Cuáles fueron los sectores más afectados por la inflación

Según el informe del Indec sobre la inflación correspondiente a septiembre, "la división de mayor aumento en el mes fue 'Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles' (3,1%) por subas en 'Alquiler de la vivienda', seguida de 'Educación' (3,1%)".

En tercer lugar se ubicó el "Transporte" con incrementos del 3%. Además, los sectores con menos aumentos fueron "Recreación y cultura" (1,3%) y "Restaurantes y hoteles" (1,1%).