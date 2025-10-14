14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Según datos del Indec

Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre fue de 2,1% en el país. Cuáles fueron los sectores más afectados por la inflación.

Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

 Por Sofía Pons

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que volvió a superar los dos puntos. En septiembre, la inflación en el país fue del 2,1%, tras cuatro meses por debajo de esa cifra.

En lo que respecta a la Variación Interanual, fue de 31,8%, mientras que la acumulada en el año alcanzó el 22%. En agosto, la inflación fue de 1,9% al igual que en julio, mientras que en junio fue de 1,6% y en mayo de 1,5%, siendo esta la más baja del año hasta el momento.

Lee además
Una familia requiere en Mendoza 435 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

La última vez que el IPC superó los dos puntos fue en abril, con 2,8%, pero la cifra más alta del año fue de 3,7% registrada en marzo.
G3Pc1iIXcAAqmLV

Cuáles fueron los sectores más afectados por la inflación

Según el informe del Indec sobre la inflación correspondiente a septiembre, "la división de mayor aumento en el mes fue 'Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles' (3,1%) por subas en 'Alquiler de la vivienda', seguida de 'Educación' (3,1%)".

En tercer lugar se ubicó el "Transporte" con incrementos del 3%. Además, los sectores con menos aumentos fueron "Recreación y cultura" (1,3%) y "Restaurantes y hoteles" (1,1%).

G3PjDUXWQAAKz4_

Temas
Seguí leyendo

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Inflación: difunden el IPC de septiembre que podría quebrar la racha de cuatro meses por debajo del 2%

Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito: los límites de la ley y las consecuencias financieras

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas

La inflación en CABA se aceleró: de cuánto fue y cómo impactó en cada rubro

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Minería: Mendoza, Catamarca, Salta, La Rioja y Jujuy avanzan en una agenda común minera

LO QUE SE LEE AHORA
Así cotiza el dólar blue este domingo 29 de septiembre. Mirá cómo quedó la brecha con el dólar oficial y otros tipos.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio civil

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 435 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

Por Facundo La Rosa
Donald Trump a Javier Milei: Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo
Gira Internacional

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Por Marcelo López Álvarez