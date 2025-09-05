El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza: de cuánto y desde cuándo

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) oficializó este martes nuevos aumentos para la energía eléctrica , durante septiembre y octubre de 2025 . La resolución se publicó en el Boletín Oficial y alcanza a los usuarios de EDEMSA, Edeste y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.

La medida responde a la Resolución 359/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fijó nuevos precios de referencia de la potencia (POTREF), el precio estabilizado de la energía (PEE) y los valores del transporte eléctrico en alta tensión y distribución troncal.

Según el recálculo aprobado por el EPRE, los valores del POTREF con subsidio estatal quedaron de la siguiente manera:

El organismo aclaró que se mantienen los topes de consumo subsidiado fijados en 2024 y que los usuarios de entidades de bien público y clubes de barrio seguirán pagando la tarifa correspondiente a Nivel 2 para todo su consumo.

Impacto en usuarios y distribuidoras

Esto no implica una variación generalizada de la tarifa de la luz, sino una adecuación derivada de los precios nacionales de la energía que impactan en el “Costo de Abastecimiento” (el componente nacional de la tarifa) que luego es trasladado a los usuarios finales por las distribuidoras provinciales.

De acuerdo a las estimaciones del EPRE, el impacto económico será de entre $25 y $430 mensuales en promedio, de acuerdo con el nivel de segmentación y el consumo registrado.

La resolución también actualiza las tarifas de referencia para el régimen de energías distribuidas y para el cálculo de compensaciones con fondos provinciales.

Además, instruye a las distribuidoras a aplicar los instructivos vigentes para la facturación y mantener los valores del Valor Agregado de Distribución (VAD), que no se modificará porque la inflación trimestral no superó el 7%.

Los nuevos cuadros tarifarios regirán para los consumos registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2025.