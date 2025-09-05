COMERCIO ELECTRÓNICO

Tierra del Fuego o Amazon vía courier: dónde conviene comprar tecnología

El nuevo esquema de compras desde Tierra del Fuego ofrece celulares y monitores a precios que compiten con los de Amazon. Dónde conviene más.

Por Sitio Andino Economía

Tierra del Fuego ya se sumó a un nuevo esquema que permite a los argentinos adquirir electrodomésticos y productos electrónicos directamente de los fabricantes, con beneficios impositivos. La iniciativa habilita la venta online y coloca los productos fueguinos en competencia directa con gigantes internacionales como Amazon.

La primera tienda habilitada bajo este régimen es CourierTDF, que ya ofrece algunos modelos de celulares Samsung, televisores y monitores. De esta manera, Tierra del Fuego se abre paso en el comercio electrónico nacional y regional, compitiendo de lleno con plataformas globales.

Cuánto cuesta la tecnología en Amazon y en Tierra del Fuego

Según un relevamiento realizado por medios nacionales, los precios muestran diferencias según el modelo y la categoría:

Samsung S25 Ultra (512GB)

  • En Amazon: u$s1.417, con envío gratis e impuestos estimados
  • En Tierra del Fuego: u$s1.594, con costo de envío incluido

Samsung Galaxy Z Fold7 (512GB)

  • En Amazon: u$s2.332, con envío gratis e impuestos estimados
  • En Tierra del Fuego: u$s2.184, con envío incluido
image
La primera tienda habilitada para comprar en Tierra del Fuego es CourierTDF

Monitor Samsung 27" S6 QHD

  • En Amazon: u$s445, con envío e impuestos estimados incluidos
  • En Tierra del Fuego: u$s444, con costo de envío incluido

Cómo comprar en Tierra del Fuego desde Courier TDF

Las compras se realizan a través del sitio web de los fabricantes, pero bajo un esquema que contempla limitaciones específicas:

  • Cada operación no puede superar los 3.000 dólares.
  • Se permite adquirir hasta tres unidades de un mismo producto por año.
  • El régimen solo aplica a consumidores radicados fuera de Tierra del Fuego.
  • Los pagos deben realizarse en dólares, en un solo pago y con una cuenta bancaria en esa moneda.

Un régimen especial para impulsar la industria fueguina

CourierTDF forma parte del esquema regulado por la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que habilitó la compra directa de productos fabricados en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

El objetivo oficial es dinamizar la industria local y ampliar el acceso a la tecnología en el continente, con un ahorro estimado de hasta el 40% respecto a los valores minoristas.

Amazon comercio electronico impuestos
CourierTDF compite con precios atractivos de forma directa con plataformas internacionales

Entre los productos autorizados para la venta directa se encuentran:

  • Televisores
  • Notebooks
  • Netbooks
  • Tablets
  • Smartphones
  • Relojes inteligentes
  • Lavarropas
  • Microondas
  • Depiladoras eléctricas
  • Equipos de aire acondicionado

IVA y control aduanero: la clave de la diferencia

La ventaja central de este esquema está en la exención del 21% de IVA, lo que permite a los fabricantes ofrecer precios más competitivos frente al mercado minorista. En paralelo, la Aduana será la encargada de fiscalizar tanto los envíos como la correcta aplicación de los beneficios.

Con este nuevo régimen, Tierra del Fuego busca instalarse como una alternativa real frente a Amazon y otros gigantes del comercio electrónico, ofreciendo precios en algunos casos más bajos y en otros similares, pero siempre con el diferencial de la producción nacional/ Fuente: Iprofesional

